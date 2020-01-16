金冬雁：疫情大別五波高峰 走向終結 稱抵港者可「0+7」 孔繁毅倡「0+0」聚焦本地個案

金冬雁接受中通社專訪時表示，特區政府防疫措施合理有效，形容香港疫情「在這長長隧道的末端，已經看到曙光」，當局可考慮抵港者「0+7」方案，相信只要不出現嚴重新變異病毒株，本港續以減重症、減死亡為最高目標，就能穩控疫情。

金指病毒已變 「唔可以仲覺得會傳好多人」

金隨後向本報表示，Omicron BA.5早在數月前已在本港出現，與海外相比，佔個案比例近日方升逾七成屬「濕濕碎」；相比今年2至3月疫情高峰期，近日未如當時出現上百人的感染群組，加上本港不少市民因曾染疫及打針而有一定抗體，故認為BA.5「沒有條件」誘發新一波疫情，「現實係病毒已經變咗，唔可以仲係覺得會傳畀好多人」。他認為，現時無可能做到「清零」，但可容許社區出現「低度流行」，以此不斷補充本港群體免疫水平。

會否放寬措施 特首辦：已說明防疫原則

病毒即時有效繁殖率跌至0.9826（即每名患者傳染少於一人），翻查紀錄，盧寵茂8月13日在有線新聞節目《有理有得傾》稱，若要知道何時能放寬檢疫措施，「可能唔係問我，亦唔係任何專家，要問下病毒先得」，又稱若市民合作，「若感染數字開始下降、即時傳播率能夠低於1」，就有空間提早調整檢疫措施。

被問到特區政府現時會否放寬檢疫措施或社交距離措施及未放寬的原因為何，行政長官辦公室回覆本報查詢時稱，特首早前會見傳媒時已說明特區政府的防疫政策原則和考慮；醫衛局則表示沒有補充。

政府專家顧問、港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅向本報表示，認為可在未來兩周關注本港新增個案數，若數字進一步回落至3000宗以下，就可考慮放寬社交距離措施，但重申須佩戴口罩、提高長者及兒童疫苗接種率。孔稱，入境檢疫安排浪費大量資源，認為現要重新調配人手處理本地個案和疫苗接種計劃，而輸入個案佔單日個案不足2%，又未見新變異病毒株，建議政府現可落實「0+0」，抵港者只需抵港當日及第三、五、七日核酸檢測。

張竹君：看繁殖率疫情平穩向下 須觀測數日

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，從最新公布的病毒即時繁殖率可見，疫情有平穩及向下趨勢，但昨（16日）陽性個案數字稍有回升，相信與中秋假期結束有關，仍須觀測未來幾日數據會否浮動。她稱，政府一直關注重症及死亡宗數、高危者是否完成接種疫苗等指標，因應疫情走勢及時調整措施。

明報記者

（新冠疫情）