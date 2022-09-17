首宗違「紅碼」罰8000 「黃碼」者行蹤研增監察

該18歲男子上月30日接獲通知，其新冠檢測呈陽性。衛生署表示，任何自知屬指明傳染病感染的人，不得藉着身處任何公共運輸工具、街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社、酒店或在該些地方的行徑，而使其他人蒙受感染危險，違例者最高可罰款1萬元及監禁6個月。

監察到訪處所驗核酸

孫東：為下步放寬入境提供保障

另外，創新科技及工業局長孫東昨於facebook稱，政府正研究強化「安心出行」功能，加強監察新入境「黃碼」者到訪處所，以及有否按時檢測核酸。他透露，資科辦正加緊研發有關功能，務求短期內推出，為「下一步可能的放寬入境限制」提供技術保障。

對於有建議認為「安心出行」應加入追蹤功能，孫東認為需仔細研究及慎重實行。孫東稱，設計「安心出行」時已考慮要盡量滿足市民對私隱的關注，當年首次推出時除了強調其防疫功能，也特意強調並無追蹤功能，目的是讓市民安心使用。

孫東表示，通過加強監察新入境黃碼者所到處所及有否按時檢測核酸，已可有效管理行蹤，且技術上可行又不影響一般市民使用，容易得到大眾接受。他亦表示安心出行「紅黃碼」推出一個月以來「大體運作暢順」，至今已錄得超過5億次比對和逾60萬次轉碼操作。

（新冠疫情）