維港泳如期10‧23 1500人分5組

泳總：政府「用力」考慮意見有誠意

泳總與田總上月23日接獲通知，原定於8月28日舉辦的新鴻基地產香港十公里錦標賽及10月舉辦的維港渡海泳，活動人數連同工作人員各以500為上限，田總當時宣布取消十公里錦標賽。當時泳總曾公開表示若活動人數連同工作人員僅限500人，則不會舉辦維港泳。泳總近日繼續與當局磋商，建議將參賽者分為多組出發，獲當局接納，今年維港泳參賽名額，未計工作人員有1500人，與去年相同。

王敏超指出，港府早前提出維港泳的人數上限後，曾向港府再提交計劃書，形容有如「搓波」般來回一兩次才獲批，但認為港府有誠意、盡力舉行賽事，「政府用力地考慮我們的意見」。他稱，賽事將分為5組舉行，連同工作人員及參加者，每組人數上限為500。他稱工作人員約百餘人，每組可容納300多名參加者，「上一組一游完，下一組就出發」。他表示，分組安排未有大大延長賽事的舉行時間，預計比賽早上近8時開始，10時半完結。

須「藍碼」及兩日內驗核酸

不過，維港泳仍有多項防疫安排。參賽者須於活動前48小時內在其安排的免費核酸檢測中取得陰性結果，同時須遞交電子健康申報表。比賽當天，參賽者及工作人員到達比賽場地前須自行完成快測，獲陰性結果才可進入。參賽者亦須用「安心出行」，要符合「藍碼」要求。

（新冠疫情）