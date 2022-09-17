渣馬取消 田總：仍未獲批無選擇 體育專員不解：上周始呈新方案 去年亦兩月前才准

楊潤雄：傍晚始知 已指示同事了解

田總主席關祺早於本月初接受本報查詢稱，如9月首周未能取得政府部門批准或考慮取消渣馬；至本月8日，田總再舉行記者會，稱已正式向政府申請舉辦渣馬，冀當局本周內回覆，以盡早安排工作。田總昨宣布，因大會尚未收到批准舉行，而距離原定賽期只有兩個月，認為跑手及持份者未必有充足時間準備，形容是「別無選擇」下決定取消賽事，稱會在許可情况下盡快恢復賽事。

上周稱盼本周覆 田總：跑手無時間準備

翻查資料，渣馬2020年因疫情取消，去年復辦，人數限於1.85萬，較2019年7.4萬大減。新加坡的大型體育賽事則已復常，當地的渣打馬拉松將於12月舉行，可供5萬人參與。

楊潤雄稱昨傍晚才得悉消息，會繼續指示同事了解情况，看看有何需要可協助。楊說港府在這段時間已努力批准，近日已陸續批出不同比賽，反映港府盼於不影響疫情下舉辦更多比賽，但他說批准須政府不同部門參與及給予意見。

楊德強：不同部門需時考慮新方案

楊德強則對田總取消渣馬表示不解，稱港府去年批准渣馬舉行的時間同樣於兩個月前，不明白為何田總等不及批准。他說，田總最初提出活動參加人數為3.3萬，但考慮到現時疫情每日確診宗數近萬宗，當局遂要求田總將參賽人數減少；又稱去年渣馬舉行時確診宗數少，但參賽人數亦只有1.6萬，認為今年需更多考慮。他亦稱原先田總的起步方案會導致太多跑手聚集。

楊德強又說，田總至上周才提交更新方案，將參賽人數降至2.5萬及將跑手分成更多組別，港府不同部門需時考慮田總方案，但一直強調會盡快回覆，惟楊未有正面回應可於何時回覆。據政府消息稱，當局對渣馬取消感突然，稱早已提出參賽者須檢測核酸及分批作賽等要求，僅待田總回應是否接受。

霍啟剛：多體育會求助 盼政府早出指引

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛稱，主辦單位已積極制定方案，尋求最安全的模式舉辦馬拉松，而他早前亦曾為主辦單位及政府協調，對賽事無法舉行感失望。霍啟剛又稱，近日收到不少體育總會求助，對於來年舉辦賽事仍充滿不確定性，期望政府往後能盡早公布清晰指引，預留足夠時間予主辦方做好籌備。

樂施毅行者續虛擬形式

此外，樂施會原擬11月舉辦樂施毅行者，昨亦宣布繼續以虛擬形式舉行。樂施會稱近日收到當局書面回覆，雖然樂施會已將活動人數減至1600，但當局認為人數眾多、時間較長，參加者須長時間不佩戴口罩，又要在活動期間飲食以補充體力，考慮到近日疫情趨勢，建議樂施會大幅減少參加者人數或縮短路線，樂施會遂決定今年毅行者繼續以虛擬形式舉行。翻查資料，毅行者2019年因社會事件取消，2020年因疫情延期，去年以虛擬形式舉行。

明報記者

（新冠疫情）

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