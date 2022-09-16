稱8000食肆被追租 黃家和料2000間瀕執笠

積金局表示十分關注事件，局方將代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括考慮從法律途徑申索。至於9月份的供款日為10月10日，如確認拖欠，局方會立即採取執法行動。積金局稱至昨日未收到任何查詢，呼籲受影響僱員立即與局方聯絡，以便跟進。截至昨午5時，海關接獲54宗相關投訴；消委會則接獲33宗相關投訴，涉款91,670元。

Crostini欠8月份強積金 積金局追討

Crostini創辦人黃光輝前日稱，在政府暫緩追租安排7月結束後無法交租。黃家和昨在港台《千禧年代》說，8月約有8000間食肆收到追租信，部分獲減租或分期交租，但仍有約二三千間食肆與業主「拉鋸」，若本月底前沒有結果，或再多2000間食肆因租金問題而結業。他認為再暫緩追租亦無助業界復蘇，因食肆仍受防疫措施影響，喪失不少大型宴會預訂，市民消費意欲亦不大。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰在同一電台節目稱，事件中受影響員工約100人，工會已協助約30名兼職員工「落案」，涉及拖欠8月及9月的薪金，另正協助長工追討遣散費、代通知金等，初步估計涉款300萬至500萬元。他說Crostini有分店數天前已沒西餅出售，甚至沒有營業，而宣布結業當日僅數間分店有營業。他說勞工處曾聯絡僱主，但據他了解，對方不願與處方講解太多，處方希望對方簽署「無力償還書」，亦未能成事。