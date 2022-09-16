死者人稱「侏儒強」 街坊稱收外圍投注

據了解，警方經調查後，前日掩至粉嶺聯和墟和豐街一間食肆，將兩名疑犯拘捕。該餐廳負責人孫先生向傳媒表示，近日有警員就失蹤人口要求翻看店舖閉路電視。前日早上約10時，一行20多名警員到場，帶走同枱用餐的4名男女。有街坊說，當時警員將4人押至其停泊於餐廳對開的車搜查，其後拘捕其中兩人，涉案的車於當日下午1時許被拖走。

兩犯食肆被捕 老闆認出一人做放數

孫透露，聯和墟一帶有很多賭檔及麻將檔，認出其中一名疑犯為「放數佬」。有街坊透露，死者張毅強身形矮小，因此被稱為「侏儒強」，他生前經常在聯和墟一帶流連，終日無所事事，靠收受外圍波纜及馬纜為生。死者朋友則透露，張毅強生前做多項生意，包括經營餐廳等。

記者昨日到坪洋村採訪，多名村民表示，警員周二（13日）起已入村調查，逐戶拍門向村民展示失蹤男子的相片，詢問是否知悉其下落。村民鄧先生說與死者不相熟，而村內一向多陌生人出入，但不擔心影響安全，因每個路段都設有閉路電視鏡頭。坪洋村口有一家開業近60年的士多，負責人卓女士表示，警方曾到店舖翻查閉路電視片段，她方知悉發生有人遭「綁架」。她說坪洋村一向太平，假日有不少市民前來觀賞芒草及壁畫，未有留意近日有閑雜人車出入。