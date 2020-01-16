捲360萬債 男子被殺埋屍10天 生日失蹤妻接來電促還款 拘兩人控謀殺

警方經調查，前日到粉嶺聯和墟和豐街28號囍逸地下「意樂餐廳」，拘捕兩名分別64歲及29歲的男子，兩人均報稱無業，昨晚仍被扣留調查，將被暫控合共一項謀殺罪，案件今午在粉嶺裁判法院提堂，不排除加控勒索罪。警方表示，被捕兩人為村民關係，其中一名疑犯與死者是朋友。

關帝廟內交涉遇害 左胸刺傷

屍埋廟後 封水泥蓋沙泥

警方拘捕兩人後，相信51歲事主張毅強已遇害，並鎖定其遇害地點，昨日到坪洋村關帝廟附近山邊草叢掘出屍體，屍體埋於地下約30厘米，被一層水泥掩蓋，面層再加上沙泥。死者被發現時頭及手被膠布綑綁，左胸有被利器刺傷的傷口，相信死去8至10日，死因有待驗屍確定。警方表示案件疑涉債務問題，暫未尋回涉案兇器。

死者屍體昨午由仵工舁走，在場守候的親友一度仍未能接受事實，稱尚未能確認死者身分。警方其後檢走證物，包括一對疑染血的白波鞋。有朋友認出死者生前曾穿著同款波鞋，死者哥哥及弟弟聞言激動嚎哭，友人在旁安慰，親友其後在場燒衣拜祭。

警料事主先遇害 有人續勒索家屬

警方上周一接獲一名女子報案，稱其51歲丈夫當日下午離開住所午膳後便失去聯絡，她傍晚時分收到不明來歷的電話及短訊，對方稱其夫在其手上，要求她代夫償還360萬元債務，女子聯絡丈夫不果，同日晚上報案。

警方新界北總區高級警司（刑事） 陳江明稱，根據調查所得，事主於失去聯絡當天下午自願登上其中一名疑犯的車輛，車輛於同日下午2時至3時多次出現在事主遇害地點，與法醫推斷的死亡時間脗合。警方相信，死者疑因債務問題而被人帶到案發現場交涉，其間被人以利器襲擊，再被埋葬至附近草叢地底，其後有人繼續向死者家屬勒索。警方相信部分涉案金額涉賭債，正循債務種類、數額等方向調查，不排除有更多人牽涉其中。至於被捕人是否負責收債、有否黑幫背景、是否錯手殺人等，警方仍在調查中。

警：報案日已調查 曾地氈式搜索

被問及為何案發10日始破案，陳江明說行動細節不便透露，強調重視市民安全，即使知道疑犯身分，仍要顧及事主安危，又稱事主妻子報案當日已即時展開調查，過往兩日曾作地氈式搜索，並向村民做問卷調查，但不便透露如何找到事主遇害地點。案件由新界北總區重案組調查，不排除更多人被捕。

兩名被捕人昨日傍晚被黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，先後由探員押至他們被捕的餐廳附近的和豐街，其間有探員向疑犯提問，並攝錄過程，其後再被押至案發現場，警方帶同假人及假刀重組案情。警方昨晚解封現場，記者到現場觀察，發現藏屍坑內留下一小撮毛髮，傳出一陣濃烈屍臭味。

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