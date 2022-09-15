塌天秤遺孀許太：婉拒提早取調查結果 稱結果是對社會交代 惟料未能反映全部事實

剪髮接受化療 稱身體尚好勿擔心

麥美娟在facebook稱，昨晨與工聯會立法會議員吳秋北及郭偉强探訪許太，其間許太解釋停止接受捐款的原因，麥形容許太生活態度積極正面。麥指郭偉强曾問許太有否特別需要，許太稱她只需要一般程序下可以申請到的協助。

從麥發布的照片中，見許太剪去長髮。許太昨晚向本報稱，她現時身體尚好，只是有些少化療反應和失眠，叫市民不用擔心。她說有不少人提出支援，市民現不必再捐款，目前正準備丈夫身後事。許太引述麥美娟稱可提出一切援助，又指麥可替她提早領取意外調查報告，而她已拒絕有關支援。她解釋，調查結果是向社會的交代，她覺得提早得知結果意義不大，不影響生活，「早點又好，遲點又好，都係同一個結果」。

許太說，自己雖重視結果，但估計結果未能反映全部事實，唯有順其自然，「邊個錯，都已經錯了。這是一宗意外，會嘗試理解，疏忽又好，都已經無得改」。她感激市民主動支援，指現時社署有協助她們一家，工業傷亡權益會人員亦有探訪和陪女兒畫畫。

發展局：精進4工程未見違規

發展局回覆查詢稱，意外地盤的承建商精進正參與4項工務工程，勞工處及發展局工務部門已巡查工地，無發現違規，工務部門會監察上述4項工程的施工及進度。房屋署回覆稱，精進承建的東涌第100區公營房屋地盤，初步檢查結果為天秤符合安全要求。