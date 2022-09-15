持餅卡準新人斥欺騙 開群組追損失 88宗婚展買卡 涉款40萬

準新人趁打折購200張 嘆變廢紙

開設群組的Yandy 11月中結婚，她在7月的婚展購入201張每張價值50元的Crostini餅卡送給親友。她稱因為在婚展購買有六五折優惠，加上餅卡2025年才到期，以約6000元購入餅卡，嘆「現時所有餅卡都變成廢紙」，只好於本月底再到婚展購買其他品牌的餅卡。她批評Crostini存心欺騙，「中秋前仲賣緊月餅，中秋後才說結業，還要等到門市收工出帖，令人『冇仇報』」，會繼續追討賠償。至昨晚群組內有逾160人留下資料，當中有88人於婚展購入餅卡，涉款最少40萬，有人買了650張餅卡。

常光顧Crostini的M小姐本月2日在上水分店以500元購買24張「熱飲換領券」，換領過兩杯咖啡，上周五到訪該店，見職員正搬走一部咖啡機，當時職員稱需更換咖啡機，她翌日到該店，已沒有咖啡提供；她認為情况奇怪，用所有換領券換取牛奶。M小姐自覺沒太大損失，不打算追討，但批評該店突結業屬「呃錢」，「結業前兩星期仲sell緊啲咖啡券」。

員工銀行等獲找數後才到顧客

消委會總幹事黃鳳嫺表示，該公司正清盤，有關資產須先用來償還較優先債權人的債務，普通消費者只可以「無抵押」債權人身分，在其他債權人獲分賠償後，在仍有餘額情况下才可得到賠償。不過她建議有關消費者仍可登記以便追討，並指若市民以信用卡一筆過預繳款項，當交易出現爭議時，一般可要求發卡銀行協助申請退款。

大律師陸偉雄說，餅卡持有人法律上只被視為無抵押債權人，清盤過程中公司要先找數給「有抵押債權人」，先要支付員工薪金、稅收，或抵押給銀行的資產，例如烘焙機及廠房等；供應商、顧客及業主則屬無抵押債權人，可取回款項機會較低。

連鎖咖啡店BEANS稱，本月底前憑Crostini 50元餅卡，買該店蛋糕可獲50元折扣，並稱歡迎受影響員工加入。