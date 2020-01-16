「禁追租令」後稱財困 Crostini結業 工會：欠薪料300萬 創辦人：疫下生意跌2/3

消委海關接11投訴 海關專隊跟進

截至昨午5時，消委會接到10宗投訴；海關接到1宗投訴，已聯絡投訴人了解及展開調查。海關稱高度關注事件，已成立專責隊伍跟進，如有商戶違反《商品說明條例》會執法。

供應商料無法收款 憂更多商戶結業

Crostini前晚在facebook專頁發文，表示疫情下百業蕭條，2020年起經營環境惡劣，惜未能力挽狂瀾，無奈決定全線結業。記者昨中午到Crostini觀塘的辦公室，辦公室內有開燈，沒有職員應門。有原材料供應商帶同單據到辦公室尋找Crostini職員，稱昨早因讀到新聞，遂到場了解。該供應商稱Crostini一直找數都「正正常常」，如今突結業，預料無法收回欠款，憂慮有更多商戶陸續結業。

黃光輝接受傳媒訪問時表示，疫情爆發以來生意大減三分之二，港府推出的暫緩追租安排7月底結束後，現金流開始有問題，加上執達吏上周收回3間店舖，令其餘店舖續被追租。他稱約70名全職員工已獲發8月份薪金，但無法繳付他們9月份及餘下約30名兼職員工薪金，尚欠超過20萬元。黃回覆本報查詢時僅稱疫情爆發以來生意差了很多，有店舖被執達吏清場，自己已向朋友借錢，連同積蓄，共投資8000萬元到Crostini營運；他其後稱需要開會，匆忙掛線。

飲食業職工總會表示，前日接到約30名兼職及全職員工求助，有員工指近日公司的餅房及「車手」已沒有上班，店內已無糕餅及咖啡可賣，更有部分分店數日前已關閉。該會權益總幹事招冠聰估計，當中涉及100多名僱員，計算長期服務金、有薪假期等，料涉300萬欠薪等補償，已相約全職員工明日商討追討方案。勞工處稱知悉事件，已主動聯絡僱主跟進情况。

香港零售管理協會主席謝邱安儀稱，有三至四成零售商在暫緩追租條例生效期間不交租，業界期望業主可與商戶商討減租安排，惟成效不算理想。她指有不少商戶因暫緩追租條例失效而被追租，很多都「捱不住」。她形容現時零售市場「呆滯」，只做到本土市場生意，對下半年及明年的零售環境非常擔憂；而本港的零售市場有兩三成由遊客帶動，建議先與外地通關。

邵家輝：經濟治本要控疫早通關

邵家輝稱暫緩追租非免租，商戶要有所準備。他認為暫緩追租安排令業主願意與商戶談減租，知悉有業主收七折、六折甚至五折租金，相關安排有點幫助。他指Crostini結業並非個別情况，過去數月亦有老牌食肆結業，難估計仍會有多少商戶結業。他認為港府推出保就業、消費券以至暫緩追租雖可提振經濟，惟僅屬治標方法，認為治本方法是控制好疫情，盡快通關。

財政司長：業界稱緩追租助避倒閉潮 零售協會：條例失效後多商戶捱不住

上屆政府於2月公布預算案時，宣布5月起設暫緩追租條例，禁止業主向特定行業追租至7月31日。財政司長辦公室昨回覆稱，有關「破格措施」為零售及餐飲等租戶提供喘息空間，稱有不少零售、飲食及服務行業組織均表示，措施幫助業界避免即時的大規模倒閉潮。

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