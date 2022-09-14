謝卻李澤楷千萬捐贈 阿Mo父盼調查還公道

憂兒子日後 「倘無改善將留憾」

李盛林在facebook發聲明稱，現時責任誰屬尚未能判斷，待政府公布最後調查結果才能妥善處理事件，還兒子和其他受傷舞者一份尊嚴和公道，給予演藝行業安全保障，期望涉事單位能負上相關責任。

他表示，對一個廿多歲青年而言，前路本應一片光明，惟兒子現階段只能靠別人照顧生活上每個最基本的舉動和細節，作為年老父母很擔心兒子往後人生，若現况不能改善，他們有天安息主懷，將懷着遺憾和難過離開。

李澤楷日前發聲明，提到上周到醫院探訪李啟言，並分享各地專家資料和最新醫療技術等，讓他及家人考慮。李盛林表示感謝李澤楷和相關公司關注、慰問和探訪，現時治療首要配合專家團隊所制定的醫療方案，專注照顧兒子現有需要，以免影響復康進展，未來治療方案需視乎康復進展和醫護團隊建議。就李澤楷相關經濟援助會否保留日後再發放，以及公司將如何協助加快調查，盈科拓展昨至截稿前未回覆。

阿Mo移離深切 情况轉穩定

伊利沙伯醫院發言人回覆稱，李啟言目前在神經外科病房留醫，情况由嚴重轉為穩定。意外中另一名舞蹈員張梓峯（阿Fung）受傷，曾為幼稚園校監的呂詩慧周一在facebook引述阿Fung及其家屬稱，阿Fung本周情况變差，將約見醫生。