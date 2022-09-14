查鏡騷墜屏 重案組搜藝能工程協興隆

【明報專訊】男團MIRROR演唱會7月發生墜屏傷人事故，負責刑事調查的西九龍重案組約80名警員，昨午帶同法庭搜查令，分別到演唱會總承辦商藝能工程及次承辦商協興隆的辦公室和倉庫蒐證近6小時，帶走一批文件和電腦，並有4人協助調查。據悉，負責調查事故有否違反《職安健條例》的勞工處，昨亦派員到場，在警方協助下蒐集合約等證據，而警方將繼續依循有否涉及人為疏忽和故意誤導等方向調查，暫不肯定本月內能否完成刑事調查。
檢圖則合約通訊紀錄 4人自願助查
事故發生逾個半月，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨午率領大批探員，帶同5張法庭搜查令，分別到藝能工程位於紅磡商業中心和駿昇中心的兩個辦公室，以及位於油塘的倉庫蒐證。據了解，一男一女職員自願從油塘倉庫返回紅磡辦公室協助搜查其個人座位；另外，駿昇中心辦公室兩名男職員亦提出願意錄口供，被帶回警方西九龍總區總部。4人助查後已自行離去，無人被扣留調查。
另外，探員昨分批到協興隆位於錦田的辦公室，以及位於粉錦公路的倉庫蒐證，檢走一批電腦和文件，包括演唱會工程圖則、相關公司之間的電郵通訊紀錄，以及一批僱傭合約等。
警方表示，西九龍總區重案組人員昨午執行法庭搜查令，聯同相關部門人員搜查兩間涉事工程承辦商分別位於紅磡、元朗及油塘共5個辦公地點，檢獲一批文件及電腦等物品，暫無人被捕。
呂爵安盧瀚霆暫毋須錄口供
負責調查事故成因的政府跨部門工作小組上月底公布初步調查結果，指出3項問題致斷纜，包括懸吊屏幕的鋼索承受力較正常低約兩成，亦有待化驗連接鋼索和巨幕的吊環螺絲出現剪切斷裂現象原因，冀本月完成調查。消息透露，警方在紅館蒐集的證物化驗進度理想，會再徵詢律政司意見，當中部分零件已陸續轉交跨部門工作小組的專家進一步化驗，警方和跨部門工作小組完成調查後，將交換報告互相參考。
錄口供方面，消息指警方翻查紅館的閉路電視片段，認為MIRROR涉事表演成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）的角度，未必清楚看到事發過程，故暫毋須安排兩人錄口供，除非律政司認為有進一步需要，而涉事其他舞蹈員早前先後錄取的口供反能更清楚描述事故。另外，兩名事故中受傷的舞蹈員李啟言和張梓峯，警方有待兩人情况轉趨穩定和方便後，盡快安排他們錄口供。
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