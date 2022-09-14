查鏡騷墜屏 重案組搜藝能工程協興隆

檢圖則合約通訊紀錄 4人自願助查

事故發生逾個半月，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨午率領大批探員，帶同5張法庭搜查令，分別到藝能工程位於紅磡商業中心和駿昇中心的兩個辦公室，以及位於油塘的倉庫蒐證。據了解，一男一女職員自願從油塘倉庫返回紅磡辦公室協助搜查其個人座位；另外，駿昇中心辦公室兩名男職員亦提出願意錄口供，被帶回警方西九龍總區總部。4人助查後已自行離去，無人被扣留調查。

另外，探員昨分批到協興隆位於錦田的辦公室，以及位於粉錦公路的倉庫蒐證，檢走一批電腦和文件，包括演唱會工程圖則、相關公司之間的電郵通訊紀錄，以及一批僱傭合約等。

警方表示，西九龍總區重案組人員昨午執行法庭搜查令，聯同相關部門人員搜查兩間涉事工程承辦商分別位於紅磡、元朗及油塘共5個辦公地點，檢獲一批文件及電腦等物品，暫無人被捕。

呂爵安盧瀚霆暫毋須錄口供

負責調查事故成因的政府跨部門工作小組上月底公布初步調查結果，指出3項問題致斷纜，包括懸吊屏幕的鋼索承受力較正常低約兩成，亦有待化驗連接鋼索和巨幕的吊環螺絲出現剪切斷裂現象原因，冀本月完成調查。消息透露，警方在紅館蒐集的證物化驗進度理想，會再徵詢律政司意見，當中部分零件已陸續轉交跨部門工作小組的專家進一步化驗，警方和跨部門工作小組完成調查後，將交換報告互相參考。

錄口供方面，消息指警方翻查紅館的閉路電視片段，認為MIRROR涉事表演成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）的角度，未必清楚看到事發過程，故暫毋須安排兩人錄口供，除非律政司認為有進一步需要，而涉事其他舞蹈員早前先後錄取的口供反能更清楚描述事故。另外，兩名事故中受傷的舞蹈員李啟言和張梓峯，警方有待兩人情况轉趨穩定和方便後，盡快安排他們錄口供。