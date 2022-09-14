影協：金馬獎政治化 籲參與三思 會方稱免損會員生意 田啟文憂思維延伸礙台港合作

稱台導演藝人「政治電影混為一談」

香港影業協會昨向約180間公司會員發出題為《懇請謹慎處理金馬獎參與事宜》的信件，信中指近期地緣政治日益緊張，嚴重影響兩岸四地文化交流，令電影頒獎禮「無可避免地蒙上陰影」，而近年金馬獎日趨政治化，「多個台灣導演或藝人一再提出與電影藝術不相符的言論，把政治與電影混為一談，沾污了電影的獨立藝術性，把整個活動拖進充斥爭議的胡同裡」。該會在信中表示，如會員欲參與金馬獎「務須三思，以免殃及池魚，捲入無謂的糾紛中，招致得不償失」。

金馬大會：秉開放自由精神 不畏風雨

台灣金馬影展回覆本報稱，金馬獎一向秉持公平、開放、自由的精神，鼓勵傑出的電影與影人，也一直敞開大門歡迎各地華語電影參與，不畏風雨。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，為電影業健康發展，電影藝術與政治不應混為一談。文化體育及旅遊局回覆稱事前不知悉香港影業協會昨天發出有關會員通訊，政府一直聯同電影發展局與業界合作，推動本地電影業發展。

影協：非政治目的 僅提醒非阻止

影協理事長洪祖星表示，信件「只是提醒，不是叫他們（會員）不要去，兩岸關係又好緊張，費事這裏出問題」。他說近兩年金馬獎頒獎禮上有不少政治元素，令參加者很尷尬，令人「覺得有點問題」，不希望會員出問題，「驚大家去到，別人上台說什麼，無辦法控制」。他說，影協會員的電影佔香港電影和合拍片約90%，需照顧會員利益，兩地現時情况緊張，有責任發信提醒會員，強調非出於政治目的，「生意人最重要是生意，不想影響會員的生意」。

田：「提示」已兩三年 業界影響不大

田啟文表示，據他了解，影協就金馬獎向會員作出「溫馨提示」至少已有兩三年，慣與內地合作的公司早已「審慎考慮」，不清楚影協為何如此緊張。他說，即使電影參展，演員和工作人員對是否出席金馬獎均有顧慮，「（演員）顧慮去了令某些人不開心，影響未來發展」，但演員獲獎無罪，反問非政治題材電影是否應有這麼多顧慮。

田又說，金馬獎對香港電影的影響不是很大，「攞了金馬獎不等於賺多兩個錢」，但憂慮這種思維或無限延伸，例如可否與台灣投資者和導演合作，「台灣導演李安過來（合作），做不做好？」他說由於沒有明確紅線，「好多東西沒講清楚，不知可以做什麼，這會窒礙（台港）合作」。

張同祖：業界熟規矩 無礙有表達意願者

電影工作者總會副會長兼導演張同祖表示，自2018年台灣導演傅榆在金馬獎頒獎禮上發表「台獨」演辭後，金馬獎便遭內地封殺，兩岸三地電影導演研討會亦於2019年停辦，而電影人亦非常熟悉業內遊戲規則，「合拍片便要守什麼遊戲規則」，故認為影協的提示「無嘢」，只是表態。他認為事件不會影響有表達意願的電影人，除商業市場，電影人亦可拍攝符合自己創作熱誠的題材。

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