酷熱下排數句鐘 千人長龍弔唁英女王 落淚市民：有幸見證治下黃金時代

葉劉梁君彥赴弔唁

英領事：昨逾2500簽署 深受感動

英國駐港澳總領事戴偉紳昨晚在Twitter發文，表示對許多港人前往悼念英女王深受感動，稱昨日弔唁冊有逾2500個簽署和獻花。

行政會議召集人葉劉淑儀回覆本報查詢，稱昨日代表行會非官守議員到領事館弔唁，並獲戴偉紳接待。據悉立法會主席梁君彥都有應邀到英領館，及在弔唁冊簽名。

昨天中秋節公眾假期，位於金鐘的英國駐港總領事館自上周五起設弔唁冊供公眾悼念上周四離世的英女王。大批人在領事館外擺放鮮花和手繪卡等，其中一幅是卡通角色柏靈頓熊牽着英女王的手離開，旁邊擺放了英女王相片；有人用蠟燭砌出「ERII RIP」字樣，意指「願英女王伊利沙伯二世安息」。

七旬市民：女王對基層沒架子

七旬市民梁女士對英女王離世感到失落，希望這位受全球人民尊敬的女王可以更長壽。她憶述英女王首次訪港時曾到訪何文田愛民邨，與市民交流，形容彼此距離近到幾乎觸手可及；認為英女王對基層沒有架子，難怪成為民心所向的領袖。她又讚賞英女王為人謙遜，樂於聽批評和異見，對其他國家的民眾亦表現得和藹親切，故特意前來緬懷她。

排在隊尾的袁先生一家四口手持鮮花前來悼念。他稱英女王訪港時自己年紀尚小，但從家人和新聞得知，英女王是一位具魅力的領袖，關心香港；本港在殖民時期發展很好，成國際城市，市民享有自由，稱她功不可沒。他說兩個女兒仍年輕，當她們懂事後會與她們分享英女王事迹，「畢竟這是香港歷史一部分，她們需要去認識」。

英人：比在位七十載 排3小時不算什麼

從英國來港工作的Michael和Rebecca對於英女王離世感震驚，指即使天氣炎熱都會堅持排隊悼念她，稱相比女王在位七十載，排隊3小時算不上什麼。他們憶述曾居於英國伯克郡小鎮溫莎，即英王室城堡溫莎堡所在地，故不時會參與王室對外開放活動。他們形容包括其親友在內，英國舉國哀悼英女王，不少人穿黑衣緬懷這位像祖母般親切的元首；並相信英王查理斯三世經過多年準備，能夠勝任其新崗位。