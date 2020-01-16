服刑後被踢出大學感失望 再戰DSE考入另校 反修例生重投大學 盼社會接納更生者

明報記者 陳柔雅

上街因感不公義 藏械襲警判更生

反修例運動有4010名學生被捕，29%已被控，阿M是其中一人。時針回撥至2019年，阿M說那時不滿政府漠視百萬人和平遊行聲音及有警察涉濫暴，有感社會不公義，8月初開始上街，直至一次示威被拘控。他獲准保釋候審，其間應考文憑試並考入大學，上課數個月後被法庭判處罪成，入更生中心。

善導會幫助 獲學者邀請工作

每日步操、上課、吃飯、運動、磨鞋，阿M形容首階段在更生中心的生活儼如「軍營」，當時七成在囚者是反修例案年輕人，互相照應；第二階段入住中途宿舍，只能「點對點」上班或上學，不可自由外出，回到宿舍也會被搜身。那時港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝在善導會邀請下，讓阿M到中心工作，負責謄寫訪問錄音及協助研究。

指紀律聆訊草草了事 「損校譽」被踢

阿M事後應大學要求出席紀律聆訊，他說校方問了數條問題便了事，沒了解他服刑後有何成長。後來父母陪他回校，拆信一刻，三人無不震驚，校方以影響校譽為由開除他的學籍。由被捕、定罪到被「踢出校」，一次比一次愕然，他說懲教人員也對大學決定感到驚訝。同一間大學另一同期服刑的學生結果亦一樣。

葉兆輝曾去信該大學說明阿M為人及工作表現良好，但校方沒改變決定。警務處長蕭澤頤得悉事件後曾探望並鼓勵阿M，並私下提供協助。

阿M父母建議他到外國升學，但阿M考慮到仍有一年懲教署監管期，反覆思量一個多月後決定重考文憑試英文科，欲以兩年合計成績再報讀大學。過去一年，他一邊補習一邊在中心工作，直至上月監管期完結，放榜也傳來好消息，如願考獲首志願，升讀另一大學。

對港不抱希望 矢志「讀好書」

在別人眼中兩年光陰白費，但阿M有感學會了許多，對當時行為感後悔，也變得更成熟，在工作中認識社會需求及發現對資訊科技感興趣。不過，他不諱言對香港未來沒希望，認為民主倒退、教育及經濟發展轉差，長遠不打算留港發展，未來目標清晰，「就是讀好書」，畢業後或赴外地進修。他不覺政府有意或能夠修補撕裂，許多親友已移民，「若修補到的話，大家就不會走」。

感反修例被告遭遺忘

「改過為何不可接納？」

阿M說自己與朋友現時不敢多談政治，也很少重提反修例運動，「大家都是食飯睇戲打機」，嘆現時難發聲，「出聲不單止無作用，還可能要承擔法律風險」。社會回復平靜，但運動留下後遺，涉案年輕人陸續面對審訊及法律後果，「大家生活回復所謂正軌，不會太講這些，感覺（反修例被告）是被遺忘的一班人」，他希望社會記得及接納他們，「不止是社運案，任何人犯任何事，出來後無再犯事或做正行，不應再有標籤」。

阿M不怕別人知道案底，會誠實告知，「別人怎看控制不到，我做好自己CV（履歷），證明改過自新，看有無辦法令人改觀」。他見過犯重罪者獄中進修後仍能重投社會，但有反修例案年輕人想當車房技工也被拒，「我不明白為何因為政治案件就不可以接納我們？大家都犯了罪，大家都改過，為何不可接納我們？」

（反修例風暴）

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