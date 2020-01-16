末屆通識DSE不設重考 考評局：可改考公民科

稱重考者「只需作小量調整」

中六生王同學表示，通識科有多個單元，本來已擔心是否夠時間完成溫習，成為最後一屆考生更添壓力，「好驚如果失手，萬一要重讀，如何將公民教育（公民科）一年內讀好再考試？」她說，校內通識教師會開導班上同學情緒，指通識考試並非靠「死背」，着重答題技巧，希望學生不用太緊張；又指12月教畢所有內容後，會開始操練歷屆試題。

有末代考生憂失手添壓

另一中六生黃同學對成為最後一屆通識考生不感憂慮，她認為通識科最大意義是學習過程，「會盡力記住上課（老師）所講的內容，努力和專心上課」，考試成績反而是其次。

受新冠疫情影響學與教進度，DSE 2023年末屆通識試佔分比例調整，卷一「資料回應題」比重由50%增至62%，卷二「延伸回應題」由20%增至38%，獨立專題探究（IES）繼續取消。因公民科DSE成績只分為是否達標（Attained），大學門檻方面，亦會由4個核心科目「3322」，於2024年起改為「332A」。