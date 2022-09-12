憂不慎觸紅線 通識教師棄教鞭 將移加國不捨學生 寄語秉持「求真的心」

受通識啟蒙 入行正值反修例

稱當時擔心 堂上多番叮囑學生

唐老師2019年畢業於教大通識學位教師教育文憑課程（PGDE），初出茅廬正值反修例運動，當年開學初期，她記得有學生在校外築人鏈，有學生在校內叫口號。當時她在堂上多番叮囑學生，「因為他們（學生）立場已定，有人支持、有人反對，好熱血，老師會擔心，要叮囑那班會出去的人」。

當年入職教通識，唐老師說受母校的通識老師感染，難忘對方提醒「要認清說真話的人」，並教導學生多關心社會，包括認識政治，「但是否外界所講，（通識科）是否會令好多學生變得偏激？我覺得不是這科，因為老師正反兩面也教。我在（中學）畢業前，我其實不知老師立場，他好專業，身教也做得好」。

指主任篩教學內容

提避教三權分立、內地環境問題等

至2020年中《港區國安法》頒布，時局遽變，唐老師感受到校園氣氛有變化。後來，她所屬學校的通識科主任統一所有教師的教學簡報，「先篩過所有內容」，亦口頭提醒「三權分立」、「香港人身分認同」、「內地血汗工廠」和「內地環境問題」等內容不應再教，或要避重就輕帶過。唐老師形容這一切與她求學時代截然不同，「覺得有白色恐怖，亦好唏噓，好多東西不能講」。她又認為學界以至通識科都較敏感，「你不知原來自己製作的教材，何時會被公開、何時被審查，甚或被控干犯國安法，這法例好模糊」。

唐老師已辭任教席並將移民加拿大，與伴侶一同啟程的她說，考慮將來組織家庭，為下一代着想，認為當地教育制度更適合落地生根，「不想自己小朋友在香港教育制度成長，一來好填鴨式，還有多少科還講批判思考？二來，國安教育推得太勁、太快，身分認同要用這些形式建立出來？」

盼同工「僅餘空間持平地教」

唐老師最捨不得教過的學生，仍與他們保持聯絡，又指如他們有任何疑問，雙方仍可以信息交流。她寄語學生秉持「尋求真相的心」求學，「看看不同立場的新聞，知世界發生什麼事，不要好易受影響」；又希望教育同工在有限空間盡力發揮，稱推動國安教育時，政府有其目標，而校本可揀選合適材料，「可剪裁適當內容，唯有在僅餘空間持平地教，做想做的事」。