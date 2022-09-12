引領「做更好的人」 不認同通識致學生激進 通識教師轉戰公民科 「對得住初心」

明報記者 張煒琳、鄧佾文

【通識科過渡公民科系列一】

通識教育是新高中4個核心科目之一，過去有3000多名通識教師，不過隨着改革至公民科，有通識教師選擇離開，亦有教師留下轉型。

「回答爭議題時，我們一定要想兩個持份者……一方抱支持的立場，一方會有反對立場，但都在同一個擂台上嗌大交。」新學年翌日，廠商會中學通識科主任馮凱玲正為中六學生上通識的第一課，講解中國文物保育政策及操練試題，備戰最後一年的通識科考試。

開荒教到末代 喜通識貼近生活非「死讀書」

馮凱玲2003年走入校園任教電腦科，至通識開科成為「開荒牛」，她說喜愛通識議題貼近生活，亦不設絕對答案，有空間讓學生表達思維及引領多角度分析，「不能只是將自己放大，而是要想周邊人為何有這想法、舉動……我覺得是幫學生成長，而不是『死讀書』」。她又舉例，「個人成長與人際關係」的單元（通識科六大單元之一），讓學生在急趕的新高中課程中，有空間認識自我及反思，「如何再去做一個更好的人」。

反修例後提醒自己更敏感 不教雨革六四

2019年香港爆發反修例事件，通識科備受批評，如被標籤令學生變得激進。馮凱玲作為前線教師不認同說法，強調老師必定把持不可有偏頗立場的原則，「帶學生從多角度分析，而不是逼學生相信某某人的想法」。她形容2019年是「敏感時刻」，自此除了教材改為多用官方資料外，授課都要避重就輕，經常提醒自己敏感度要高，「佔中、雨革，或2019年事件，我們都不會提及」，曾有學生私下問及為何不教六四事件，她只能回答「不是很適宜教」。

留下否不因學科 「學生會記得你教的思維」

通識科最終被公民科取代，馮凱玲亦思考去向，「問自己為何要入教育界，到最後發現未必是學科影響你留與不留」。她稱，學校於政府宣布改革通識科時，已與教師商討轉教公民科或初中的綜合人文等科目，讓老師順利過渡到新科，而她亦慢慢過渡至教公民科。馮凱玲說，做留下來的人仍能對得住教學的初心，「我覺得學生讀書未必會記得內容，但在教育過程中，會記得你教的思維或做人處世的態度」。

「辛勞中帶點甜」 有學生因此念政治相關學系

將要告別通識，馮凱玲形容10多年的教學是「辛勞中帶點甜頭」，認為看到學生思維上的進步，更有學生因在課堂了解香港政治體系、社會政治參與而在大學修讀與政治相關學系，稱期望盡綿力令香港變得更美好，那麼一切都值得。

就通識人手、最後一年課程質素監管，教育局稱，公民科是參考通識科的課程宗旨及目標而予以精簡和優化，並非全新科目；公民科實施後，部分前通識科教師或會轉教其他科目，或因應其專科背景和經驗獲重新調配校內職責。

教局：公民科非全新科目 將持續支援

教育局稱，會有視學恒常工作，涵蓋各學科，由教育局專科人員負責，評核學校的學與教質素和提供改善建議，以加強學校問責和促進持續發展。局方又稱，會持續為公民科及通識科提供支援，包括多元化的學與教資源、教師培訓課程，協助學校按課程理念與宗旨推行課程。

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