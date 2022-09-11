稱拘捕時風聲鶴唳 出版界：無人知紅線

《木棉樹》出版社出版不少童書和繪本，編輯黃雅文認為，羊村案對業界而言，在警方拘捕行動時已「風聲鶴唳」。她以自己所屬出版社為例，認為出版與成長相關的書籍，不可能完全避開所有議題，包括政治等，難言日後可以如何更加「小心」，「畢竟紅線如何劃定，至今無人敢說知曉」。

出版社：成長相關 無法避所有議題

以往有出版關於雨傘運動及反修例題材書籍的出版社「有種文化」負責人Daniel認為，羊村案判刑對出版業必然有負面影響，但對業界而言，早於2015年「銅鑼灣書店事件」發生後已「敲響喪鐘」。他表示，對羊村案除關注「不知紅線在哪、界線好模糊」，今次被告在被捕後未能保釋、未有裁決前一直還押，令出版業感到憂慮，認為如情况輕微，可先警告處理。

他表示，因為疫情、資源等問題，過去兩年未有新書出版，不過今次案件未有影響其出版計劃，打算在今年年尾至下年初出版兩本書，正在製作當中；他亦已初步擬訂明年的出版計劃。

（港區國安法）