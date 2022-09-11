「無悔站羊一方」 被告：悔不及出版更多

稱繪本反映事實否 「只有人心可審判」

黎雯齡及楊逸意均解聘律師。綜合庭上透露，黎雯齡的家人、老師及前同事為她撰求情信，提及黎溫柔善良，孝順父母。黎陳辭稱，本案審訊探討言論自由是否有界限及自由有何代價，反問「有限制嘅自由係咪真係自由呢？」郭官隨即打斷，稱法庭不是表達政治宣言的地方，如被告不認同判決，可以上訴，終審法院亦有外國法官，「我哋啲法院無可能隻手遮天㗎」。黎隨即回應「我無嘢講」，結束陳辭。

官及控方打斷 稱不應發表政治宣言

楊逸意亦親自陳辭，稱本案與其說是審視繪本是否散播謠言，不如說是審判「正確」歷史觀，究竟繪本是民間史觀還是散布謠言，「只有人心可以審判」。她又引述美國民權領袖馬丁路德金名言「暴動是不被傾聽者的語言」，稱無數反抗者同樣被判刑甚至處死，她自問有道德責任「另覓他途」討公義，繪本力求指出羊兒所作的是正當的，真正意圖是制止制度的暴力，而非煽惑暴力或仇恨。

郭官及控方三度打斷楊逸意，稱庭上不應發表政治宣言。楊加快語速，稱繪本中羊與狼的角色可以互換，是每個人的抉擇，「我冇後悔企喺羊嗰方，我冇後悔自己嘅抉擇，唯一後悔只係趕唔切喺被捕前出版更多繪本，或者對繪本嘅質素有更多執著」。其時有旁聽親友以紙巾拭淚。

求情稱解釋憎恨源頭 反思守法基礎

大律師黃宇逸讀出伍巧怡親撰的求情信，引用諾貝爾文學獎得主卡繆的講辭，認為教育亦應為承受歷史的人服務，而她作為言語治療師，相信教育的本質應靠循循善誘，而非威嚇和灌輸。繪本與其說是引起憎恨或慫使不守法，不如說是解釋憎恨情感的源頭，「令小朋友反思守法的基礎，而非盲目地因為恐懼而服從」。

代表陳源森的大律師吳敏生求情稱，陳生於草根家庭，一直勤奮向上，以優異成績考入香港大學，修讀言語及聽覺科學理學士課程，多次獲獎學金，畢業後為有特殊學習需要的學童提供言語治療。辯方冀法庭考慮本案非最嚴重一例，從輕發落。

大律師關文渭為方梓皓陳辭稱，香港只有約1000名言語治療師，可謂社會上「精英中嘅精英」，又呈上4封求情信，反映方工作勤奮、盡責、充滿愛心。方梓皓一名91歲病人的女兒亦為他陳情，形容他才華橫溢，希望他能繼續服務社會和長者，否則是「香港嘅一大損失」。

關文渭又引用美國第三任總統傑弗遜在1804年形容煽動罪「絕對無效，如同國會命令我們俯伏一尊金像」。辯方力陳受煽動法保障的總統都認為要赦免及輕判煽動者，望法庭考慮。

（港區國安法）