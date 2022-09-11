還押逾年 羊村案5人囚19月 官斥向兒童洗腦 被告：自由受限是否真自由？

被告依次為工會時任主席黎雯齡（26歲）、副主席楊逸意（28歲）、秘書伍巧怡（29歲）、司庫陳源森（26歲）及委員方梓皓（27歲）。5人自去年7月22日被捕，已還押逾12個月，據悉各人扣除假期後，應可在一個月後刑滿獲釋。散庭時，有旁聽者向被告稱「中秋節快樂」，各被告揮手回應，伍巧怡則舉起心形手勢。

近年煽動刊物罰最重 料一個月後獲釋

被告依次為工會時任主席黎雯齡（26歲）、副主席楊逸意（28歲）、秘書伍巧怡（29歲）、司庫陳源森（26歲）及委員方梓皓（27歲）。5人自去年7月22日被捕，已還押逾12個月，據悉各人扣除假期後，應可在一個月後刑滿獲釋。散庭時，有旁聽者向被告稱「中秋節快樂」，各被告揮手回應，伍巧怡則舉起心形手勢。

稱幼童讀後說反抗 官批播動亂種子

郭官判刑時表示，案中繪本引導幼童相信香港並非中華人民共和國的一部分，是向幼童「洗腦」。他引述被告曾稱，有兒童讀畢繪本後表示會離開羊村，亦有人稱會反抗。郭官認為這反映繪本已「灌輸恐懼、惡感、不滿」等情感；且繪本教導孩童若不反抗，便會喪失一切甚至被殺，「毫無疑問」是引導出特定答案，荼毒孩童思想，播下社會動亂的種子。

辯方在審訊及求情時多番提到，不應過分限制言論自由。郭官反駁，即使在歐洲亦不能以言論自由為名，否定納粹德軍屠殺猶太人，反問「你們何以有權否定中央對香港的主權？」他重申，描述中港兩地割裂是「道德上錯誤」，「應被教育愛國」的幼童，卻遭灌輸這些思想。

官：無權藉言論自由否定中央主權

郭官續稱，控罪最高刑期為兩年，各被告將在短時間內獲釋，反問「你們何時才會離開思想的牢籠呢？」他亦質疑被告聲稱要以繪本記錄社會事件，卻未有依從事實，例如書中稱羊村與狼村原本分開，但沒有補充香港是在「武力入侵」下被割據；書中的「牧羊人」無權繼續佔據羊村，「中華人民共和國只是取回原本屬於她的地方」，惟繪本僅稱牧羊人某日離開，令羊村落入狼族手中。郭官斥被告隱藏真相，「既然你們不想當局對孩童洗腦，那你們何以有權向他們洗腦呢？」

判辭末段總結，本案明顯較派發港獨傳單的曹雪芯案嚴重，故以21個月為量刑起點，考慮被告在審訊不爭議控方案情，各人亦無案底，酌量減刑兩個月，總刑期19個月。

去年6月，45歲文員曹雪芯及17歲男生被控串謀發布煽動刊物，兩人認罪，是自六七暴動時港英政府控告數份親中報章後，首宗煽動刊物案。本案則是首宗經審訊裁定罪成的煽動刊物案。另外，已停運《蘋果日報》及網媒「立場新聞」的高層亦被控煽動刊物罪，將陸續開審。

明報記者

（港區國安法）

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