古稀繼位 查理斯三世爭議未息

一年內加冕 盼典禮節約精簡

英國《星期日郵報》今年較早前獨家報道代號「金球行動」的查理斯加冕典禮計劃內容，典禮將於查理斯登基後一年內在西敏寺舉行，屆時查理斯與王后卡米拉會並肩接受加冕。報道指查理斯希望加冕禮遠比以往省錢，最多只邀請2000名嘉賓，還希望更能代表不同社群和信仰，以呈現他所希望的現代精簡版王室。

在母親1952年繼位時，查理斯以3歲之齡成為王儲，9歲時再獲授威爾斯親王頭銜，但延至1969年才正式冊封。年輕時期的查理斯對外塑造既瀟灑又熱愛運動的王子形象，但隨着查理斯跟卡米拉爆出婚外情，其形象開始受損，到戴安娜王妃跟他離婚和車禍喪生後更是雪上加霜。外界又關注查理斯不時的失言或怪談，例如承認會對植物說話和曾形容英國國家美術館的現代主義擴建設計是「囊腫」等。

犯不干政規矩 關注氣候受讚揚

查理斯關注時事，更偶爾捲入被指違反英國王室不介入政治傳統的爭議。《衛報》2015年揭露查理斯就2003年伊拉克戰爭軍用直升機訂單等一系列議題個人游說高層政客，克拉倫斯宮辯稱王室成員聽取政治問題簡報「普通不過」。《星期日泰晤士報》7月底報道，查理斯2013年親自促成名下基金收取拉登兩名同父異母兄弟100萬英鎊（約956萬港元）捐款，惹來爭議，但有英媒提醒沒證據顯示拉登兩名兄弟有資助或參與恐怖活動。

廢君主制聲未絕

另有聲音為查理斯叫屈，例如指他在氣候變化等領域一直富有遠見，體貼並關心所有族群和行業的英國人民，其名下慈善組織「親王信託」近50年來幫助過百萬失業和弱勢的年輕族群。

曾撰寫查理斯傳記的作家鮑爾表示，查理斯致力於環境議題，但很固執，無法接受批評，「他很有動力，也無疑想要把事情做好，但他不理解自己很多行為的後果會導致很多麻煩」。

查理斯繼任後會自動繼承英聯邦領導人的地位，卻也因此惹來追求廢除王室的國內共和派以外的質疑聲音。舊殖民地如巴哈馬和牙買加等加勒比海國家再有政界與社運人士呼籲廢除英國君主為國家元首的地位，並要求英國為奴隸制賠償。

另外，查理斯跟香港也有淵源，1989年11月跟戴妃一同訪港，到1997年香港回歸時，則代表英國出席主權移交儀式。

（綜合報道）

（英女王駕崩）