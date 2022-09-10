在位任命15首相 政界領袖紛致哀

貝理雅：比任何人都更能團結國家

約翰遜前天在Twitter帖文稱，英女王擁有獨特而簡單的能力讓人們感到幸福，這正是國民如此喜愛她的理由，又稱她最大的成就不僅實現君主立憲的現代化，亦確立了可繼承其遺志的王位繼任人。文翠珊（2016年至2019年任首相）亦稱英女王見證國家巨大轉變，且與時俱進，始終為人們帶來穩定和安心，對於能為她效力感光榮。

貝理雅（1997年至2007年任首相）稱英國人不僅失去君主，更是失去國家的女族長，指她比任何人都更能團結國家；白高敦（2007年至2010年任首相）亦向王室致哀，指女王服務國家到最後一刻。馬卓安（1990年至1997年任首相）表示感激多年來有幸有英女王作為責任和領導的榜樣。

英國政界其他領袖亦發聲明致哀，包括蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）、工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）、自民黨黨魁戴維（Ed Davey）。

（路透社）

（英女王駕崩）