「女王是基石」 全英悼10天 查理斯三世返倫敦民眾喝采 卓慧思籲團結支持新王

卓慧思在周四傍晚英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）駕崩噩耗傳出後，在唐寧街10號首相府門前發表演說，對英女王逝世表示哀悼，說女王是「許許多多英國人的榜樣」，她的離世對於英國乃至全世界都是重大衝擊。卓慧思說，隨着英女王離去，英國迎來新時代，如今查理斯三世（King Charles III）為所有英國人「承擔重大責任」，英國民眾此後應團結在查理斯三世周圍，幫助他承擔這份責任。

查理斯三世：最悲傷時刻

英女王駕崩，查理斯自動繼位。白金漢宮周四發表新國王的聲明說，女王的辭世「對我和我家庭的所有成員來說是最悲傷的時刻……我們深切哀悼一位深受愛戴的君主和母親」。

英國白金漢宮昨宣布，查理斯三世將於倫敦時間周六（10日）上午10時（香港時間下午5時）召開登基會議（Accession Council），正式宣布查理斯三世即位英王。73歲的查理斯三世是英國史上最年長的王位繼承人。他周四在蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡（Balmoral Castle）陪伴母親伊利沙伯二世走完人生最後一程後，昨以國王身分與王后卡米拉（Camilla）返回倫敦，在白金漢宮外獲數以千計民眾歡呼喝采。他展露微笑下車與部分民眾握手，民眾高喊「天佑國王」和「愛你查理斯」，並即興唱出改了歌詞的國歌。一名女子親吻國王的手，另一人攀欄傾身擁吻國王面頰。

查理斯三世昨返回白金漢宮後接見卓慧思。此前卓慧思在國會下議院召開特別會議，讚揚伊利沙伯二世創造現代英國。

料逝世後約10天國葬

英女王駕崩後，英國王室官員昨表示，查理斯三世與王室已展開哀悼期，將持續到國葬結束後7天。王室聲明表示：「在女王陛下逝世後，國王陛下希望王室哀悼期從現在開始，將持續到女王的葬禮結束後7天。」王室哀悼期將由王室成員、家政人員及履行禮儀職責的軍隊參與。王室宮殿下半旗，直到哀悼期結束後翌日清晨。雖然國葬日期未定，但一般預期將在英女王逝世後約10天舉行，意味王室哀悼期將持續17天。

葬溫莎堡墓園 長伴父夫妹旁

白金漢宮截至香港時間周五仍未公布英女王國葬安排，但根據英國政府因應英女王駕崩制訂代號「倫敦橋」（London Bridge）計劃，國葬將在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行，屆時英國全境默哀兩分鐘。女王將在溫莎堡（Windsor Castle）的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）下葬，長伴父親喬治六世、胞妹瑪嘉烈公主和結婚73年的丈夫菲臘親王身旁。

英女王是英國在位最久君王，駕崩翌日英國各大報章鋪天蓋地報道，多家更採用同一張女王加冕肖像照。《泰晤士報》以「一生服務國家」為題，《每日郵報》則寫上「我們心碎了」。

（法新社／路透社）

（英女王駕崩）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676