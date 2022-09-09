親人針後現副作用 不敢帶女打針 「社交健康二揀一 絕非誘導」

妻聞新安排淚崩 或考慮移民

育有兩名分別5歲及2歲半女兒的劉先生說，由於家族多人接種疫苗後均出現不同副作用，包括坐骨神經痛、面部抽搐及嚴重濕疹等，加上女兒本身抗拒打針及患濕疹，擔心她接種疫苗後或有嚴重副作用，故一直未打算帶她打針。他說，即使接種疫苗仍有感染風險，且本港染疫死亡率不高，目前未見為女兒接種疫苗的必要。

無法入校面試 寧棄讀直資

劉說最新措施如同強迫幼童打針，變相迫使他從女兒的社交生活及健康中二擇其一，絕非如政府所言的「誘導」。他說，就讀幼稚園高班的大女已報讀直資小學，下月初面試，按最新要求，若女兒以訪客身分到學校面試，亦須接種至少第一劑疫苗，方可進入校園。他認為政府剝奪女兒選擇學校的權利，他為女兒健康着想，寧願她放棄就讀直資小學，改為參與統一派位。

此外，劉說女兒興趣多，一直學習芭蕾舞、溜冰及鋼琴等，未來或不能參與有關活動，不可以和朋友一起學習，如同被迫「斷六親」。他形容女兒得悉以後未能繼續參與課外活動時哭成淚人，他相當心痛。他批評政府只顧「谷針」，罔顧家長及幼童的社交及心理需要。

（新冠疫情）