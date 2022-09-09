親人針後現副作用 不敢帶女打針 「社交健康二揀一 絕非誘導」

【明報專訊】疫苗通行證適用年齡將降至5歲，涵蓋遊樂場所、主題樂園及商場等。育有5歲女兒的家長劉先生說，因應家族基因及疫苗未知的副作用，不打算安排女兒打針。他認為最新安排令未打針的幼童不能出入公共場所如圖書館及體育場所等，不但剝奪兒童社交，亦進一步標籤未接種疫苗的人，如同「拿着槍逼父母為子女安排接種疫苗」。他說妻子昨得悉政府公布最新要求時淚崩，夫婦寧願女兒「中招」，亦不願女兒打針，長遠甚至考慮移民以保女兒健康。
妻聞新安排淚崩 或考慮移民
育有兩名分別5歲及2歲半女兒的劉先生說，由於家族多人接種疫苗後均出現不同副作用，包括坐骨神經痛、面部抽搐及嚴重濕疹等，加上女兒本身抗拒打針及患濕疹，擔心她接種疫苗後或有嚴重副作用，故一直未打算帶她打針。他說，即使接種疫苗仍有感染風險，且本港染疫死亡率不高，目前未見為女兒接種疫苗的必要。
無法入校面試 寧棄讀直資
劉說最新措施如同強迫幼童打針，變相迫使他從女兒的社交生活及健康中二擇其一，絕非如政府所言的「誘導」。他說，就讀幼稚園高班的大女已報讀直資小學，下月初面試，按最新要求，若女兒以訪客身分到學校面試，亦須接種至少第一劑疫苗，方可進入校園。他認為政府剝奪女兒選擇學校的權利，他為女兒健康着想，寧願她放棄就讀直資小學，改為參與統一派位。
此外，劉說女兒興趣多，一直學習芭蕾舞、溜冰及鋼琴等，未來或不能參與有關活動，不可以和朋友一起學習，如同被迫「斷六親」。他形容女兒得悉以後未能繼續參與課外活動時哭成淚人，他相當心痛。他批評政府只顧「谷針」，罔顧家長及幼童的社交及心理需要。