兒童康復者「齊針」準則不同未染疫者 染疫當一針 科興須補兩針

劉宇隆：科興須三針才夠保護

衛生署轄下聯合科學委員會早前建議，5至11歲兒童應接種三針科興或兩針復必泰才算「完成接種」，而曾染疫則當作接種一針。醫務衛生局昨日公布，5至11歲兒童於11月30日起，不論接種哪種疫苗，均要求須接種至少兩針；惟該年齡層的康復者則跟從現行12歲或以上康復者安排，即打科興的康復者須再接種至少兩針，打復必泰的康復者則至少須再接種一針（見表）。

未染疫童只須兩針 醫衛局未解釋

醫務衛生局副局長李夏茵表示，要求康復者符合「完成接種」定義，是因應聯合科學委員會的接種建議而訂，惟她沒解釋為何未曾染疫的兒童一律只須打兩針。聯合科學委員會之一的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆估計，有關做法是兼顧只為符合法例要求而「不情不願」打針者，「有啲人希望打少一針得一針」，故只要求沒染疫兒童統一打兩針。劉強調，接種科興須打三針才產生足夠保護，呼籲家長安排子女打齊三針科興或兩針復必泰。

（新冠疫情）