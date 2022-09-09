兒童疫苗通9‧30推 兩月後要兩針 醫衛局：「誘導」保健康成長 童權會憂孩子難外出

11‧30次階段 未夠期打針不符規定

政府本月30日起分兩階段實施疫苗通最新安排，首階段要求5至11歲兒童須陸續打第一和第二針，次階段則劃一要求須打至少兩針，屆時未夠期打針亦將視為不符合規定（見表）。按衛生署轄下聯合科學委員會建議，5至11歲兒童第一和第二針科興應相隔28天接種，首兩針復必泰則應相隔56天。本報計算，該年齡層尚未打針的兒童若須符合次階段規定，最遲須分別於11月2日或10月5日接種首針科興或復必泰，才能趕及11月30日打第二針。

次階段取消滿12歲第三針寬限

另外，新安排的首階段亦縮短12歲或以上市民第二和第三針間距的寬限期，由原本容許相隔6個月，縮短至5個月；次階段則取消寬限期，規定須接種3針方符合規定，若未夠期打第三針，亦不准進入相關處所。

李夏茵表示，自第五波疫情以來共錄得38名3至11歲兒童染疫後出現重症，其中35人未打齊針，更有8名11歲以下兒童病歿，均未打齊針。問及新措施會否剝奪兒童權利，她稱絕對尊重兒童權利，尤其是健康成長和生存的權利，「我哋都好想佢（兒童）可以有課外活動，好想佢可以有面授課程，好想佢哋出去跑、去圖書館睇書，但同一時間我哋都好擔心佢哋嘅身體健康」，故冀以誘導方式讓他們能行使相關權利。

涵圖書館運動場 「到訪」學校須符規定

新安排涵蓋法例第599F章下的餐飲及表列處所，亦會透過行政指令涵蓋其他處所。教育局回覆查詢稱，自9月30日起，年滿5歲者以到訪者身分進入學校，例如以公眾身分參加校慶活動，便須符合疫苗通安排，否則校方應拒絕相關者進校。社署表示，公務探訪以外的院舍訪客須符合疫苗通規定。至於公共圖書館等康文署轄下表列處所或室內場所，該署表示須遵守最新公布的規定。醫療設施方面，李夏茵稱不論有否疫苗通都可入內求醫。

劉宇隆：可推動觀望者帶子女接種

醫衛局昨公布數據顯示，5至11歲兒童首針接種為83%，第二針亦達七成，該年齡層約6.8萬人未曾打針。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆相信，新措施可推動部分家長為符合法例而帶子女打針，當愈來愈多兒童打針，抱觀望態度的家長亦會放心讓孩子接種。他提醒當局應繼續加強解說，為家長提供正確的疫苗資訊。

童權會：是否有更人性化方式鼓勵？

香港兒童權利委員會執行幹事黃惠玉稱，機構過去一周接到近2000名家長查詢，當中有父母哭訴子女打首針後身體反應大，故無信心打第二針，亦有人稱不相信疫苗。她說目前兒童疫苗通未推行，兒童接種率已有所上升，反問「係咪有其他更人性化嘅方式鼓勵？」她又提到兒童染疫後現重症，「你估家長真係唔擔心？」，形容家長沒帶子女打針「唔係因為鬥氣，一定有啲原因」，建議政府進一步加強解說，例如設熱線解答疑問、舉行諮詢會、直接向兒童解說等。

明報記者

（新冠疫情）

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