承建商「精進建築」 近年獲多份消防局、公屋工程合約

興聯集團旗下的精進建築，2004年起成為屋宇署一般建築承建商，主要負責承建建築工程項目，參建項目中包括住宅、學校及公共設施等。2019年落成的北角酒店及住宅混合項目「維港頌」，亦由精進主力承建。

工人觸電亡 精進兩公司罰8.2萬

翻查勞工處新聞公布，2020年在九龍灣一個樓宇建造地盤，一名工人因觸及一部電弧焊接設備的破損電線而觸電死亡，精進建築和同為興聯集團旗下的精進土木及地基工程有限公司均為涉事承建商，去年被法庭裁定違反《工廠及工業經營條例》等罪成，分別罰款1.3萬及6.9萬元。

興聯集團網頁顯示，精進建築近年獲得多份工程合約，包括建築署批出興建渡華道消防局大樓、拆卸現有廣東道消防局北座及相關改建工程之合約，以及房委會批出東涌第100區公營房屋發展項目、屯門第29區西公營房屋發展項目等。

公司查冊顯示，興聯集團董事為潘樹容，集團旗下的精進建築董事共4人，除了潘樹容，亦有張煥然、周繼邦及馮兆雄。