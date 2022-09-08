07年兩死意外後推自願指引 工權會批無約束力

三越舊址塌天秤 涉事公司罰3.6萬

蕭倩文表示，2007年三越百貨舊址地盤天秤倒塌，負責起重機操作的公司被票控違反《工廠及工業經營條例》，被罰款3.6萬元，外界普遍認為判刑過輕，另涉案工程承辦商獲控方不提證供起訴。

她稱，天秤是政府重點巡查的項目之一，過去出現嚴重事故後政府都會加強巡查，惟昨日仍出現嚴重事故，認為政府應趁今次事件檢討現有措施成效，以及研究需否修例提高罰則。

現時建築地盤天秤的使用安全主要受《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》規管，該規例訂明包括天秤在內的起重機械，其構造、檢查、測試、檢驗、操作、架設、拆卸等要求。勞工處亦有向業界發出《安全使用塔式起重機工作守則》，但就算業界不遵從亦非罪行。