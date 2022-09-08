或工字鐵未裝好即用 鋼鐵老化 起重物超重 工程界提3可能肇因 疑涉人為疏忽

事發現場所見，天秤由4支秤腳支撐，分別連接兩條工字鐵，當中兩支腳連同一條工字鐵翻起；其餘兩支腳呈屈曲狀，但仍連接工字鐵座地，未有翻起。

特首李家超昨在facebook稱關注事件，並說勞工處已開始巡查全港其他使用天秤的地盤，確保符合安全規定，「尤其留意天秤的豎立及支承是否穩固及有足夠強度」。

工字鐵應燒焊固定 現場照片未見迹象

結構工程師倪學仁表示，天秤由兩層工字鐵支撐，而該兩層工字鐵則安裝在一幅厚石屎墩之上，天秤起重或被風吹動時，由石屎墩受力；而該兩層工字鐵須由爆炸螺絲及燒焊固定。他續稱，從事發後照片可見，其中一層工字鐵脫出，遭倒塌的天秤扯起，該兩層本應被固定在一起的工字鐵分開，而兩層工字鐵之間明顯完全沒燒焊或用螺絲固定的迹象。

工程師質疑有人「貪快」 監工涉疏忽

消防人員昨稱涉事地盤天秤8月起使用，而昨晨事發前亦曾負重，倪學仁對此表示驚訝，稱兩層工字鐵未固定，屬未完成安裝狀態，根本不應負重；天秤本應由下而上安裝，如基座未安裝好，不應升高天秤。他又說，每個安裝步驟都應由工程師檢驗才可推進；而使用天秤前，工程師須先取得證書（Certificate of Completion）。他質疑有人「貪快」未裝好就使用，安裝及監工涉人為疏忽。

根據勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》（《守則》），起重機架設的地基設計及支持結構等應由安全監督人員核證；起重機豎立前亦須由安全監督人員核證。根據建造業議會指引，起重機運送前須由機械工程師發出核實及檢查報告，經燒焊維修過的塔式起重機部件，須經機械工程師檢查並發出檢查報告方可使用。

起重機須每周全面檢查 每月保養

另一結構工程師劉志宏則對意外成因提出另外兩個可能。他稱，從倒塌後天秤照片可見，底部有一條橫狀鋼鐵斷裂，另一條鋼鐵呈屈曲狀，或因負重後引起挫曲（buckling）導致天秤倒塌。劉解釋，該條橫狀鋼鐵可能用了一段時間、燒焊已不夠力而導致斷裂；亦可能該橫狀鋼鐵狀態正常，惟天秤所吊物件太重致斷裂。

劉說，不少承建商會向機械供應商租用天秤及持牌操作員，維修保養亦由供應商負責。根據《守則》，起重機擁有人須維修保養，擁有人包括承租人或租用人，如起重機位於建築地盤或用於工程，則亦包括承建商。維修方面，除每周由合資格者全面檢查，亦須確保每部起重機每月最少一次由「塔式起重機檢查及保養技工」檢查和保養。

工聯會要求公開調查報告

多個勞工團體昨促當局徹查事件，工聯會認為勞工處應檢視地盤安全管理制度，並公開調查報告；勞聯則要求勞工處加強工地巡視及監督。

明報記者