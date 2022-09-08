單親母：賠番個仔畀我呀 41歲電工遺妻子兩幼女

發30萬撫恤金10萬即時援助

房協：全力配合政府調查

另一名25歲死者工程師徐學培，被困於倒塌天秤近駕駛室底部，消防用了約7小時始將他救出，他當場證實死亡。消防以白布將其遺體包裹放在「山兜」，再抬上路面，徐的父母及姑姐聞訊到場了解，警方事後在地盤檢獲徐的私人物品。同於現場證實死亡的41歲電工許文明，遺下妻子及兩名分別4歲與7歲的女兒。兩名在現場證實死亡的工人，其遺體由仵工舁送殮房。

房協發言人表示，對事件深表關注和難過，並向死傷者及其家屬致以深切慰問。房協表示，將會向每名死者的家屬發放一筆過30萬元撫恤金，及為每名傷者的家屬提供10萬元即時援助。

房協現正與項目承建商精進建築有限公司密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，涉事地盤已即時停工。房協總監（工程策劃）楊啟裕昨午到地盤了解情况。事發後，房協責成轄下所有項目的承建商，再次檢查同類型天秤的操作，確保安全。事件中的地盤屬房協資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計於2025年落成，提供約1400個單位。