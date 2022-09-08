塌天秤砸貨櫃辦公室 3死6傷 孫玉菡：或基座出問題 巡查全港地盤天秤

工程師料基座或未穩固超負重

有工程師估計基座或沒有以爆炸螺絲及燒焊作穩固，令天秤底部的工字鐵移位；另有工程師發現天秤腳有折斷情况，懷疑天秤負重曾超出上限，影響金屬負荷，致橫狀鋼鐵斷裂，天秤無法負重倒塌。

睹慢慢傾斜塌下 目擊者：好兒戲

涉事天秤於8月交付地盤使用，事發時有操作員在駕駛室操控，但沒有負重。在上址地盤工作的鍾先生表示，意外時目睹逾20層樓高的天秤慢慢傾斜，並向空地方向塌下，壓中多個主要用作更衣、休息及存放工具的貨櫃辦公室。被問及目擊事發過程感覺，他稱「好似好兒戲」，懷疑意外成因與地基有關，他強調地基必定要處理好方能穩固天秤，否則若遇8號風球等事故，或會令天秤「連根拔起」。

連接天秤腳工字鐵翻起

事發於昨早10時許，安達臣道地盤一個高10米、長30米、重65噸的藍色天秤懷疑操作期間塌下，擊中6個貨櫃辦公室，多名工人走避不及遭壓中或被困貨櫃，地盤揚起一片塵土。現場所見，整個天秤支架扭曲橫臥地面，下方的貨櫃被壓至變形，連接天秤腳的工字鐵翻起。操作員亦隨天秤墮下，受傷被困駕駛室。

25歲死者工程師7小時後最後救出

9名男死傷者年齡介乎22至62歲。消防處署理助理消防區長嚴英傑表示，消防處於接報後約7分鐘趕抵現場，共派出17架消防車、14架救護車、110名消防員及救護員救援，搜救期間出動坍塌搜救專隊及高空搜救專隊，並派出無人機及搜救犬協助。

嚴稱，消防員用了34分鐘救出6名被困者，其中兩人受輕傷；至於最後一名被救出的25歲工程師，一度困於倒塌天秤近駕駛室底部，只見其下身，消防多次與他溝通，惟對方無反應。消防派出一輛吊重約650噸的大型起重機吊起天秤，同時用重型油壓剪、油壓唧等工具將傷者從狹窄空間中救出。消防約於事發後7小時將該名工程師救出，惟他當場證實死亡，逾20名救援人員將其遺體放在「山兜」，再利用築成的人鏈沿斜坡抬到地面。

至於另外兩名死者，41歲姓許男電工被發現時頭顱骨折致大量出血，亦當場證實死亡；22歲姓潘男工程師助理，身體多處骨折，送院時沒有呼吸及脈搏，搶救後不治。其餘6名傷者，其中兩人情况嚴重，4人經治理後已出院。事件中約200人自行疏散至安全位置。

在場工人：好似911咁 出晒煙

從事地盤工約10年的林先生表示，未曾遇過同類事件，憶及事發時聽到一聽巨響，以為有棚架倒塌。他說，部分工人會在貨櫃內進食，形容事發時不在午飯時段，同時天秤倒塌時並非朝向工地方向，否則傷亡更慘重。事發時身處相鄰貨櫃的張先生表示，聽到巨響數秒後，即見有天秤壓向貨櫃，形容「好似（美國）911（恐襲現場）咁，出晒煙」。亦有地盤工人向傳媒講述事發經過，指當時曾有工人大叫「快啲走呀」。

李家超慰問死傷者家屬

特首李家超表示，對死者的家屬致以慰問，並希望傷者早日康復；勞工處會全面調查事件，亦已展開巡查全港其他使用天秤的地盤的行動，確保符合安全規定。

翻查資料，本港過往亦曾發生天秤倒塌致命意外。2007年，銅鑼灣三越百貨舊址興利中心清拆地盤內，一批工人爬上天秤塔調整天秤高度時，天秤塔突然摺曲，重達24噸的龐然巨物塌落餘下建築物的頂層，釀成兩死五傷。

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