梯間交收子彈揭自製槍 警拘4人 檢百發子彈3D打印槍部件

子彈來源用途待查

被捕4名男女年齡介乎25至36歲，涉嫌「無牌藏有槍械或彈藥」及「藏有攻擊性武器」等罪。有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉稱，警方周日（4日）晚上8時許接獲市民報案後，在民逸樓梯間發現一個黑色膠袋，內藏3盒共138發9毫米子彈，經調查於現場拘捕報稱從事裝修的31歲姓朱男子，並在其住所檢獲彈匣、由3D打印機製成的槍械部件、3D打印機，以及附有槍械部件製作藍圖的USB記憶體等，朱的36歲女友同被拘捕。

警方其後在場埋伏，拘捕準備前來提取子彈的25歲男子，並將他押返荃灣住所搜查，檢獲5套由3D打印機製成的槍械部件、9粒子彈、4把軍刀及3個防毒面具，另拘捕33歲報稱的士司機的同住男子。據悉，提貨男子從事電腦業，在反修例事件中曾經涉非法集結被捕，沒被起訴。

一人曾於反修例被捕

伍仲偉透露，檢獲的子彈由正常廠家出產，子彈來源、被捕人背景、槍械用途、USB內相關藍圖出處仍在調查。他說3D打印的槍械部件，不論物料及製作方式，「如果個部件可以擺到落一支可以發射嘅槍械，令佢成為可以發射嘅槍械，喺法律定義上佢都可以係一支槍械」，強調非法藏有有關部件，或干犯「非法藏有槍械」罪，一經定罪最高可判監14年。

他說，自國安法實施後，本港逐步回復平靜，惟不排除有部分港獨組織改以「地下化」及「海外」模式發展，不能掉以輕心。