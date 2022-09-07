疫苗月內抵港高危者優先 毋須全港打

正制訂自願接種計劃

涵醫護男男性接觸者

衛生署轄下聯合科學委員會6月初曾發出猴痘疫苗的暫擬共識建議。徐樂堅昨引述相關建議稱，猴痘疫苗並非為全港所有市民接種，暫擬優先安排密切接觸者在暴露後接種，減低發病和傳播風險；其次為高危群組，包括負責照顧猴痘病人的醫護人員、實驗室人員及男男性接觸者等，並正制訂相關自願接種計劃。

徐又說，政府採購猴痘疫苗已完成合約方面的工作，相信首批可如期本月抵港，惟沒回應購入哪款疫苗。至於有多少人需接種，他稱暫難準確估算有多少輸入個案和密切接觸者，而醫護人員處理傳染病時會穿著保護裝備，相信因保護不足而需接種的人數較少，強調有信心有需要時可增加採購。

劉宇隆：非空氣傳播 料不爆發

劉宇隆昨向本報透露，政府購入的是經改良的牛痘病毒疫苗（Modified Vaccinia Ankara），屬於高度減活疫苗（highly live attenuated vaccine），利用弱化、不會繁殖的活性病毒誘發接種者免疫力，較初代和第二代天花疫苗安全和較少副作用；相關者需相隔4周接種兩針，每針皮下注射0.5毫升，曾接種天花疫苗者則只須打一針。

劉宇隆說，由於供應量有限，加上猴痘並非經空氣傳播，故委員會不建議大規模接種，只需及時為密切接觸者注射，便可減低發病和傳播風險。他補充，部分國家如美國因疫苗供應緊張，會轉為皮內注射0.1毫升，惟沒有足夠數據顯示能產生足夠保護，而在沒有充分數據前，他不建議跟從。