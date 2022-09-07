猴痘首傳港 返港漢未入社區 啟最低「戒備」級應變 衛署：潛伏期長檢疫難防

曾赴美加菲 酒店檢疫確診

衛生防護中心昨日公布，感染猴痘的30歲香港男居民上月3日至25日在美國逗留，其後赴加拿大，9月2日轉往菲律賓，至周一獨自乘搭菲律賓航空PR300返港，同機共約80名乘客，他抵埗時身穿長袖衣物，入境後乘專車往西營盤華美達海景酒店。患者上月30日起出現皮疹並擴散，9月2日淋巴腫脹，抵港時無發燒，下榻檢疫酒店後，晚上因喉嚨痛和吞嚥問題致電衛生署熱線，其後轉送瑪麗醫院負氣壓隔離病房單獨隔離，至昨早其皮膚水疱採樣對猴痘核酸檢測呈陽性，患者情况穩定。

潛伏期曾作「高危活動」

無密接者 同機者風險低

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，據調查得悉患者在外地沒接觸確診者，但從其病徵等推斷，他在美國逗留期間受感染。張說，患者在潛伏期曾作「高危活動」，惟因涉個人資料，不能透露詳情。她又說，患者抵港時無人同行，亦無進入社區，故無人被列密切接觸者，防護中心會聯絡同機乘客和機組人員、機場負責採樣和檢疫酒店工作人員，以及其他曾接觸的人，提醒多加注意身體狀况；張形容因出現首宗個案「都想謹慎啲」，強調他們感染風險低。

政府早前制定猴痘準備及應變方案，設「戒備」、「嚴重」和「緊急」級別，昨即時啟動戒備級別，相關措施包括加強邊境健康監測和強化市民健康教育等（見表）。徐樂堅說，日後若有密切接觸者，一般需檢疫21天，會先用公立醫院隔離病牀，再部署需否動用社區檢疫中心。醫管局總行政經理李立業稱，沒特定病牀接收哪一類傳染病患者，但當局有準備「西多福韋」（Cidofovir）等藥物。張竹君補充，將通報世衛、內地和其他相關衛生部門，亦會通知全港醫生，若發現高危或有類似病徵病人，即使沒接觸史亦應盡快安排檢測。

醫生：流入社區風險低

猴痘主要有3種傳播途徑，包括與受感染的動物、人或物件接觸；或被某些動物咬傷、抓傷或接觸牠們的體液；或長期與患者面對面接觸引致飛沫傳播或接觸其體液。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜相信，今次在檢疫酒店攔截個案，除非患者衛生意識很差，「周圍摸嘢又唔洗手」，否則病毒流入社區的風險很低。

徐樂堅：與檢疫日數完全無關

至於首宗猴痘個案會否影響政府研究縮短酒店檢疫期，徐樂堅稱本港和外國需維持往來，難杜絕再有輸入個案。他說，現時「3+4」抵港檢疫方案非用作防止猴痘輸入，形容「永遠不能」以檢疫措施防範潛伏期長的傳染病，而外國有很多令人憂慮的傳染病，強調今次輸入猴痘「唔會同檢疫日數有任何直接關係」。

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩昨在社交網站撰文，稱猴痘潛伏期較長，3天酒店檢疫不能阻止猴痘流入本港，籲勿因而將抵港檢疫和防止猴痘掛鈎。

他向本報補充，抵港檢疫只能減慢較新的新冠變異病毒株流入社區，不能完全堵截，認為現時放寬至「0+7」方案亦無不妥。林緯遜認為，猴痘全球爆發情况於8月後呈下降軌迹，相信政府放寬旅遊限制的步伐不會很快，估計在取消酒店檢疫時，猴痘疫情已大幅放緩。

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