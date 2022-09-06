都會大學校長：高教界迎「英雄莫問出處」時代

寄語學生成功須靠努力

都大昨日展開新學年首個上課天，在上周迎新典禮，校長林群聲形容高教界迎來「英雄莫問出處」的新時代，指高教界30多年來經歷不少轉變，由最初只有兩間大學，至現時的11間大學，以及其他可頒發學位的大專院校，亦有不少學生到海外升學，循不同途徑考獲學位資格，與當年「精英大學」的想法大有不同。

林群聲認為，現在根本難以判斷「英雄」的出處，最重要是學生要讓世界看到自己的能力。他強調，在機會處處的新世代，學生需要不斷學習和提升技能，掌握分析能力、人際關係技巧、專業知識，秉持誠信和正面的態度，以及努力追求新知識，才能保持個人競爭力。

林說，未來評價大學畢業生將有三大要素，「分別是他們是個怎樣的人；在學時獲得什麼學習成果；以及畢業後如何為公司、機構以至社會作出貢獻」。他寄語學生應把握機會，在各方面盡情投入發揮，「成功的道路是要靠個人努力去開創，成為自己的英雄吧」。