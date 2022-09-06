段崇智等3任校長教授國安「認識中國」課程 金耀基教現代化 「評六四著作」列參考書

設5單元3評級 段講解課程目標

「認識中國」課堂均是預錄，分5個單元（見表），設5份功課及考試，評級有及格、不及格及卓越。學生昨日可上首課，校長段崇智以中大歷史和目標，以及香港作為特別行政區和國際都會下的挑戰作背景，講解課程目標。段崇智以英文發言，指中國經歷了被列強入侵的一個世紀，中國已復興及確立為強大和自力更生的國家；他又稱中國崛起被指是當代歷史最重要事件之一，絕對是世界各國與每個人都要認識的課題。

學生接着要上單元一的課程，由常務副校長陳金樑透過講解儒家、道家與佛教思想，包括秩序及和平的思想、孔子提出的「君子人格」、「仁」、「禮」及「道」，讓學生認識中國。

單元二由中大歷史系榮休教授梁元生，講述由秦朝中央集權的歷史，談到清朝時期被列強入侵的「百年屈辱」及中華人民共和國成立。單元三「中國現代化」、單元四「中國經濟今昔」分別由前校長金耀基及劉遵義授課。單元五由前副校長、物理系榮休講座教授楊綱凱主講「中國科學與科技」。

有新生質疑沒必要讀

有稱睇片答題獲學分「幾筍」

2022/23學年起入學者必修該科，此前入學者亦可當選修科報讀，新生雷同學認為沒有必要修讀國安課程，「好像因為政治原因而逼我們讀，好像國民教育」。

另一名周同學稱對課程沒有興趣，認為不是必需，但課程負擔不大，相信可應付。黃同學則認為課程不錯，只在網上看影片及回答問題便可完成一個學分，「都幾筍」。

港大國安課程明開放修讀

此外，港大的國安課程「憲法、基本法及國家安全法入門」明天開放給學生修讀，所有22/23學年或以後畢業的學生均須完成和及格。據「港大學生會校園電視」報道，校方同時設立了國安法資料庫，整理香港、內地、澳門、台灣和國際上不同地區的國安法例及研究、本地學者對「國安法」、「廿三條立法」等範疇的學術研究，港區國安法案例等。