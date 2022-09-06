中大首開學升旗 國安署應邀觀禮 劉兆佳：肯定校方推愛國活動 蔡子強稱刻意安排

鄧炳強蔡若蓮蕭澤頤亦應邀

官員師生等200人出席

中大昨早在新興建的旗杆平台舉行升旗儀式，除了鄧炳強、蔡若蓮、蕭澤頤外，副警務處長周一鳴、中聯辦教育科技部副部長徐凱、國安公署聯絡局局長鄧建偉、外交部駐港特派員公署國際部主任王琪亦應邀出席，與校董會主席查逸超及校長段崇智、師生等200多人參加升旗儀式。

保安升旗 校方擬日後設隊

綜合中大發放的片段及回覆本報，校方安排了保安員擔任升旗隊，眾人在升旗時唱國歌，之後揮動手中的國旗及區旗，其後沒有致辭環節或其他參觀活動。校方稱考慮日後自設升旗隊，例如讓學生加入隊伍。

保安局長新聞秘書回覆查詢稱，鄧炳強出席儀式後，到訪以前就讀的崇基學院及接受《中大通訊》訪問。蔡若蓮在facebook發文表示，深切期望大學在新學年展現新氣象，包括逐步落實國家安全教育，培養同學成為有識見、有承擔，具國家觀念、香港情懷及世界視野的人才，亦希望同學感恩社會的厚愛，勿忘自身責任，好好裝備自己，未來通過服務和工作各方面作出貢獻。

除了中大，教育大學昨亦發稿，稱首次舉辦開學禮暨升旗儀式，由校長張仁良、副校長李子建和陳智軒主禮，有逾350名師生出席，由學生負責升旗。港大及嶺大早前分別舉行本學年新生入學禮及迎新典禮，據當時新聞稿，未有提及有校外的人員出席。

教大同開學首辦 學生升旗

翻查八大活動，理大去年國慶日升旗儀式，中聯辦副主任譚鐵牛獲邀出席，而上月的主校門揭幕，特首李家超、政務司長陳國基、中聯辦青年工作部部長張志華等都有出席；科大本月1日的香港科技大學（廣州）開學典禮暨校園啟用儀式，則有廣東省委書記李希、國家教育部長懷進鵬等現身（見表）。全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，中大予外界感覺較激進，他相信今次國安公署派員出席中大升旗禮，是對校方近一兩年願意多推動愛國活動的肯定，因此出席升旗禮是可以理解，但認為不宜有太多政治猜測。

學生組織：沒意見

指同學更關注福利自由等權益

中大聯書院學生會工作小組召集人葉子駿表示對於升旗禮安排沒有意見，認為學生不能控制校方邀請誰到中大參與升旗，「相對於升旗儀式的嘉賓，同學關注更多的是學業、福利及各項自由等權益」。

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