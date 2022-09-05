注重健康選擇多 港人減食米 10年少兩成

港人減少食米，米進口量亦連年下跌，2012年進口食米30.8萬公噸，翌年升至32.9萬公噸，其後逐年下跌，至去年僅進口27.6萬公噸。陳建年及黃家和均指港人現時明顯少吃飯，陳稱「不吃米，可以吃粉麵、意粉，需求自然少了」，黃則說「年長者擔心健康，想少吃澱粉質；年輕人就喜歡找新的食材，西餐、咖啡店成行成市，對米飯需求不太高」。

泰國米貴 港人仍愛 市佔六成

按工貿署資料，現時泰國米佔本港食米進口及銷售量近六成，近10年亦大多維持逾五成；其次是越南米，現佔進口量23%，但2013年曾佔41.8%，與同年佔44.7%的泰國米分庭抗禮。中國米則佔進口量少於一成。

黃家和解釋，港人愛吃泰國絲苗米，因其口感好、香氣顯著，故即使一向較越南米貴約兩成仍廣受歡迎，但泰國米曾因當地政局不穩、又或水災致農產品失收而價格高企，進口商才暫時以越南米代替。至於中國米，黃稱因有既定配額管理、出口不易，所佔數量有限。