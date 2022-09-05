政黨質疑賺高利潤 消委籲超市力穩價格

消委會回覆本報查詢時指出，根據消委會「網上價格一覽通」資料，七大超市有共同銷售的泰國米有4款，其平均售價於今年6月較1月上升2%。消委會指新冠疫情下經濟民生已備受打擊，市民大眾生活擔子百上加斤，呼籲超市負起社會企業責任，致力穩定食品和日用品價格，與市民共渡時艱。

百佳：因應成本供應定價

本報向3間大型連鎖超市查詢。百佳回應表示，泰國米佔該公司出售的食米近70%，其資料顯示今年第一及第二季泰國米平均零售價比去年同期跌5%；又指會因應來貨價、運輸、勞工和營運成本，以及市場供應等因素釐定零售價。惠康及AEON旗下超市至截稿前未回覆。

袁海文稱，貨物由海外來港的運輸成本已包括在工貿署記錄的進口價內，亦質疑進口商解釋貨物囤積要租用更多倉庫、令成本上升的說法，「要散貨唔係應該反而平咗咩？」他指理解疫情期間供應鏈受阻會令營運成本上升，惟應只屬短期影響，他稱翻查主要米商之一的金源米業的年報，未見提及疫情期間成本大幅上升，認為反映有關情况應未算顯著。

金源米業年報：疫情打擊營商環境

本報記者翻查金源米業近3年年報，其中2022年年報提到，第五波疫情及嚴格的政府限制繼續打擊營商環境並削弱消費者情緒，集團採取積極管理措施，確保在全球供應鏈中斷的情况下，為香港社區提供不受干擾的食米供應。