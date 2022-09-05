黃家和：追疫下損失 勿盼食肆短期內減價

黃家和指近兩年大部分食肆面對虧損，即使社交距離措施放寬，亦需時追回營業額，相信飯餐暫時沒減價空間，部分更已加價兩成至五成。他指餐牌上的價格很難因應個別食材成本減低而調整，「減價就好難，最多是在特別日子如母親節提供節日優惠」，但直言近年優惠幅度有減少。

稱有進口商為控成本「溝米」

他亦稱，有進口商為控制成本會「溝米」，即把泰國米混合便宜一兩成的越南米出售；他指越南米的口感和香氣都略遜泰國絲苗米，但以價格取勝，故近年亦多食肆選用。

越南中國米零售進口價差幅亦擴

學者：零售價倘升難回落

本港約35%食米來自越南和內地，兩者近年平均進口價與零售價差距亦顯著擴闊。根據工貿署資料，2012年越南香米平均零售價較進口價僅高約57%，去年已擴闊至112%。中國米平均零售價與進口價的差幅，亦由2012年的41%（當年以絲苗作統計）擴闊至去年（2018年起改以油粘及珍珠米作統計）的約120%，中國米平均零售價，更是由2019年起連續3年較進口價高出一倍以上。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，多個產地的食米均呈現零售價比進口價差距擴大現象，是因受本港營運成本，包括油價和人力成本增加影響。他說，除非突然出現具競爭力的來貨渠道，否則零售價一旦上升就很難回落。