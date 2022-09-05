零售價高進口價逾倍 港人捱貴米 去年差幅10年新高 米商：物流成本漲

明報記者 關玉婷

泰米差幅由34％擴至去年97％

根據工業貿易署備存的食米統計資料，泰國米佔本地食米進口量及銷售量五至六成，為港人消耗最多的進口米。本報比對2012至2021年的泰國香米零售價及進口價數據，發現兩者差距連年擴大。以2013年為例，平均零售價為每公斤12.26元，比平均進口價9.13元僅高出約34%，但兩者差幅其後拾級而上，2017年擴闊至83.9%。雖然翌年收窄至46%，但疫情爆發逾兩年以來，泰國香米零售價與進口價差幅顯著擴大，去年高達96.8%，為10年來最高。

次季進口價10年第三低 零售價第二高

踏入今年情况未有逆轉，首季泰國香米平均零售價比進口價高出125%，第二季即使稍為收窄，差距仍達106%。按工貿處最新資料，第二季泰國香米平均進口價為每公斤6.71元，與去年同期比較低7.4%，屬10年來同期第三低，但平均零售價達每公斤13.84元，較去年同期升2%，亦屬同期第二高。泰米出口商公會網站亦顯示，上半年對香港出口87,147噸米，價值24.54億泰銖，即每公斤約28泰銖（約6港元），較去年同期約29泰銖（約6.2港元）微跌3%。

工貿署回覆本報查詢時表示，食米平均進口價是根據進口商於進口許可證上申報的到岸價（Cost, Insurance and Freight, CIF value）計算，已包括香港進口商截至載貨船隻、車輛或飛機抵達之時為止所付出的貨品成本，即保險、運費及任何其他費用。

米商稱疫情波及銷情 要額外存倉

「出面話成本低咗無減價，有苦自己知」

香港米行商會理事長陳建年表示，食米進口價會隨原產地政策及產量浮動，惟近年物流成本上漲，「以前賣家會包埋運費，舊年年底開始不包」；他指疫情期間運力受阻，進口商要負擔的運費一度倍增。陳又指近年遊客幾乎絕迹，加上多次限聚令，食肆大受影響，波及本地食米銷情。至於泰國米平均零售價較去年同期升，他指多間超市均不定期有減價促銷，「可能咁啱工貿署落去抄數（價格）時未有減價啫」。

本身是註冊食米進口商的香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，留意到泰國米收成改善令出口量增加及價格下降，但工貿署統計的到岸價未包括貨物到港後本地運輸及存倉成本，例如到港後要經貨運公司「拆櫃」及運到倉庫，有關成本在疫情期間一度增加近三成；另食肆多次因限制堂食而減少「攞貨」，令部分食米囤積，而之前預訂的新批次又到港，進口商要額外租臨時倉存放，故即使倉庫呎租沒大變化，租金成本仍升，「出面啲人會話成本低咗點解無減價，我哋就有苦自己知」。

學者：進口與零售價未必掛鈎

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，貨物進口價與零售價往往未必有直接關係，因前者主要由國際市場決定，後者會受本地情况影響，「例如社會不穩定時，超市就可能賣貴些，因為人們會囤貨；（政府）派消費券時又可能會貴些」。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才稱，疫情期間運力受損，整體物價都會上漲，進口價與零售價差異不一定代表有人牟取暴利，「食品有保存期限，會壞，這個數字不是不合理。問題只是加了之後，若物流正常番，價格會否回落？」

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