牙科街症改零時登記上午返回 免排通宵

彭鴻昌稱不治本 只推前排隊時間

衛生署表示，明日（5日）起，堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所、仁愛牙科診所及元朗政府合署牙科診所，將在街症服務當天凌晨零時開始，為輪候者初步登記個人資料及核對身分證明文件正本。每人只可登記一次，當登記人數達派籌名額上限，職員會停止初步登記。市民完成初步登記可離開，並於當天上午原定派籌時間返回，正式取籌及登記，以免通宵輪候。觀塘牙科診所和九龍城牙科診所分別於本月14及15日起推行相關安排，衛生署會因應人手及診所實際運作，將新安排擴展至其餘3間市區牙科診所。

彭鴻昌認為，新安排雖可讓市民毋須通宵排隊，但牙醫服務供求緊張問題未解決，只會令市民提早下午或夜晚較早時間到診所輪候登記，治標不治本。他說，現時本港牙醫人口比例極低，在公營診所執業的牙醫更少，惟不少基層難負擔私家診所的牙醫服務費用，只能排隊輪候公營診所。他建議當局長遠應增加牙醫人手，中期推動私家診所向基層提供資助牙醫服務，紓緩供求緊張，否則如何改善輪候方法亦無補於事。