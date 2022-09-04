上半年虐兒個案升5% 強制舉報立法周二諮詢

【明報專訊】社署數字顯示，虐兒個案近年有上升趨勢，今年上半年有689宗，較去年同期657宗上升5%，前年同期則有383宗。勞福局長孫玉菡昨日表示，本周二（6日）會主持社福界首場有關懷疑虐兒個案強制舉報規定建議的持份者諮詢會，進一步推展相關立法工作。
防止虐兒會接求助增 多涉疫下家中相處
深水埗男童命案中，死者生前經常缺席網課，其母又不願社工接觸。防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲表示，社工一般會掌握各個家庭的資料，包括個案的家庭背景和小孩特性等，一旦遇到家庭抗拒定期探訪，而又有合理懷疑小孩受到傷害，社工就可報警，唯有親身接觸小孩，才能判斷家長是否適宜繼續照顧，或是否需要提供其他支援。她說，該會設立的熱線上年度收到逾1200個求助，較前年增加近一成，大部分涉及家長和小孩於疫情下長期留在家中，在相處和管教上出現問題，而機構會因應個案情况，提供適合的建議或情緒支援。
社福界立法會議員狄志遠表示，由於掌握的資料不多，難以判斷學校或社工有否疏忽，他相信在疫情下，加上經濟壓力大，不少家庭在相處或情緒管理上都面對問題，估計事件只是冰山一角。他說學校作為前線工作者，一旦察覺學生或其家庭有異樣，就要及早通報和介入。他促請政府盡快推展強制舉報虐待兒童個案機制，相信有助減少慘劇，而大眾在立法後又能提高警覺，增強對兒童的保障。