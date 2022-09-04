上半年虐兒個案升5% 強制舉報立法周二諮詢

防止虐兒會接求助增 多涉疫下家中相處

深水埗男童命案中，死者生前經常缺席網課，其母又不願社工接觸。防止虐待兒童會署理總幹事黃翠玲表示，社工一般會掌握各個家庭的資料，包括個案的家庭背景和小孩特性等，一旦遇到家庭抗拒定期探訪，而又有合理懷疑小孩受到傷害，社工就可報警，唯有親身接觸小孩，才能判斷家長是否適宜繼續照顧，或是否需要提供其他支援。她說，該會設立的熱線上年度收到逾1200個求助，較前年增加近一成，大部分涉及家長和小孩於疫情下長期留在家中，在相處和管教上出現問題，而機構會因應個案情况，提供適合的建議或情緒支援。

社福界立法會議員狄志遠表示，由於掌握的資料不多，難以判斷學校或社工有否疏忽，他相信在疫情下，加上經濟壓力大，不少家庭在相處或情緒管理上都面對問題，估計事件只是冰山一角。他說學校作為前線工作者，一旦察覺學生或其家庭有異樣，就要及早通報和介入。他促請政府盡快推展強制舉報虐待兒童個案機制，相信有助減少慘劇，而大眾在立法後又能提高警覺，增強對兒童的保障。