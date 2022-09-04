發展遲緩教師可察 缺乏社交或致惡化

表達理解弱 或不聽長輩指令

葉柏強對男童命案感惋惜，他說一個5歲兒童正常是營養充足，說話靈敏，並可說出清晰句子，表達個人喜好和需要。若5歲兒童發展遲緩，或會有學習困難，甚至肌肉協調等問題。他認為一般而言，發展遲緩較不難發現，由於小孩3歲就入讀幼稚園，受訓的教師一般有能力察覺，轉介至智力測驗中心等，從而給予適切支援。

葉又說，一般母嬰健康院會有專人為兒童和母親做全面評估，一旦在情緒或個人發展有異樣，會盡早提供治療或支援。至於產後出現抑鬱等情緒問題，他說約10％至15%婦女會出現相關徵狀。如果母親在沒有處理其精神狀態下，照顧本身發展遲緩的小孩，或會進一步影響小孩成長。

在照顧發展遲緩的小孩時，他建議家長盡量抽空與小孩閱讀，汲取新知識，或者多安排小孩與兄弟姊妹和朋友相處，藉與他人接觸提升社交能力，並在溝通交流過程中刺激其腦部發展。他說家長應留意小孩成長，包括有否營養不良或其他病徵，如果沒有補充足夠營養和蛋白質，或會加劇其發展遲緩。