婦懸空5分鐘 消防警員跨窗外各捉一手

掙扎出汗更難拉 「一放手佢就跌」

隸屬西九龍衝鋒隊第三隊的阿聰說，案中婦人最初危站唐樓四樓簷篷，消防員率先進入旁邊單位，嘗試拯救，警方則花約10秒破門進入案發單位。他憶述，自己是第一個入屋，見危站窗外簷篷的婦人情緒激動，似乎想輕生，隔壁的消防員大聲勸說「唔好」，並「好辛苦擒住（婦人）」，自己即上前與消防員各在兩邊拉住婦人。

從對面大廈住客拍攝的照片可見，阿聰和消防員當時均半邊身跨出窗外，拉住婦人一雙手臂。阿聰說，婦人雙腳一度離開簷篷，「剩係得我同埋消防隻手捉住佢，放手佢就會跌落嚟」，由於婦人掙扎，手又出汗，加上地方狹窄，其他人難以加入拉住女子，情况驚險。他說整個過程近5分鐘，幸有其他消防員在後方拉住自己，消防又及時升起升降台，終救回婦人。

阿聰說，過往亦遇過類似情况，但主要在後方支援，充當「箭頭」救人則屬首次。他說今次最重要仍是消防員第一時間接觸到事主，以及後方有人支援，否則自己「分分鐘同個女仔一齊跌落去」，強調市民若遇到類似情况，即使想救人，亦要視乎情况，量力而為。