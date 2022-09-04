男童亡皮包骨全身傷 母涉謀殺 發展遲緩疑長期受虐 孕母圖跳樓獲救

屬機構個案 孫玉菡：聯絡支援有關家庭

勞福局長孫玉菡昨在facebook表示對慘劇深感難過，有特殊需要的兒童被傷害更令人痛心，社署正配合警方調查，並會繼續與相關非政府機構聯絡，支援有關家庭的福利需要及提供照顧安排和適切輔導。社署表示，涉事家庭為非政府機構綜合家庭服務中心的個案。

昨凌晨近1時，警方接獲女子報案稱其兒子在石硤尾街2號M唐樓四樓劏房內死亡，自己則危站窗邊。警方接報到場，與消防破門入屋，發現5歲男童昏迷房內牀上，身上有多處傷痕，當時仍有微弱呼吸，送往廣華醫院搶救後不治。男童母親在單位外牆簷篷危站，情緒激動，雙腳一度懸空，由消防及警員合力救回（見另稿）。該婦人被送往明愛醫院檢查，其後涉謀殺被捕。警方將調查是否有人因犯案畏罪自殺，亦會調查會否有其他人經常照顧死者而有所疏忽，不排除更多人被捕。

逾30傷面最嚴重 大腿直徑兩三吋

深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪稱，死者傷勢相當嚴重，共30多處，遍佈全身，包括刮傷和瘀傷，新傷舊患都有，以面部最嚴重，「成塊面好多紫色黑色瘀痕」。男童死因仍待驗屍確認，或因長期虐待致死，警方亦會調查他在案發當夜是否再被虐待。據了解，男童非常瘦削，大腿直徑僅兩三吋。

疑犯產後有情緒問題 鄰居稱較常見另兩子女

33歲黎姓被捕婦人無業，懷有5個月身孕，與8歲女兒、5歲死者及3歲兒子居於涉事「一劏四」單位其中一個劏房，沒家暴紀錄，她產後有情緒問題，靠散工維生，沒領綜援。死者數年前被發現發展遲緩，亦有情緒問題，易發脾氣，相當難管教，照顧者面對極大壓力。死者生父為越南裔，打散工，與被捕婦人沒有結婚，為情侶關係，但關係疏離，甚少見面，男方僅間中提供經濟支援，包括幫助交租。

鄰居向警方稱，較常見被捕人其餘兩名健康的子女，警方估計死者或長期困於劏房內房間。據悉，被捕婦人的長女為她與前男友所生，長女及幼子案發時由親友照顧，不在現場，亦未有受虐。

年初照片仍見健康 改網課後常缺席

呂智豪稱，死者至1月仍有上幼稚園低班的實體課，至第五波疫情開始，幼稚園改為網課，被捕婦人以兒子不在家等不同原因解釋兒子缺席網課，至恢復實體課則稱可能轉校，未有再上學。警方表示，會再向學校了解是否有察覺死者受虐。被捕婦人有社工跟進並定期探訪，但婦人不太願意接觸。警方發現有照片顯示死者今年1月仍健康，並非瘦骨嶙峋，估計虐待自第五波疫情、幼園改上網課開始。

至於死者生前就讀哪間幼稚園、校方有否向教育局通報相關情况，教育局稱案件仍在調查中，不便透露，如學校懷疑或發覺有學生受虐，無論有否缺課，都應向社署、教育局或其他部門求助。局方稱十分關注事件並深感難過，有關學校已啟動危機處理小組跟進。

防止自殺求助熱線

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