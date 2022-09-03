遊日指引更新 跟團訂房機票下周准自由行

港旅社：須向當局申報行程

日本自6月起接受訪日旅行團，按原先規定，旅行團全程需有導遊陪同，並由旅行社安排觀光行程。日本觀光廳昨日發出新指引，下周三起接受無導遊陪同的訪日旅行團，旅行社要為參加者安排來回機票、辦理簽證及預訂住宿，旅客抵日後可自由行動。日本國家旅遊局昨回覆本報查詢表示，暫未有自由行動的詳細指引，相信日本觀光廳下周將公布更多資料。

有旅行社收200查詢

縱橫遊行政總裁袁振寧表示，根據指引，旅客不可自行預訂機票和住宿，須經旅行社代訂；旅客在日本期間手機必須可接收短訊或電郵，以便聯絡。旅客須先向日本觀光廳申報旅日行程，但預料不用太仔細，例如須申報到東京觀光購物，若其間到澀谷則毋須申報，亦毋須說明到哪裏用膳。自由活動申請最終須由領事館審批決定，指引亦未要求旅行社追蹤旅客行程，實行誠實機制，袁認為措施比預期中寬鬆。

袁又表示，昨收到逾200宗相關日本旅行團的查詢，六至七成查詢聖誕節出發的旅行團，亦由於須處理辦理簽證，最快本月20日才可出發。

東瀛遊執行董事禤國全估計，新指引下旅行社只須代旅客預訂機票、酒店，以及承擔責任人，旅客抵日後可自由活動；又或由導遊跟團出發，抵埗後可選擇自由活動。他估計，旅客須住預訂酒店，相信毋須申報詳細行程，若在日期間感染新冠可供當局追蹤，「例如行程是3日東京、3日名古屋、3日大阪，一定要真」。他表示疫情前一年有約229萬港人到日本旅行，當中九成為自由行，相信不少自由行旅客將受新措施吸引到日本旅行。