60小學設升旗隊 按年增六成

有校長稱反應較其他制服團隊遜色

教育局現時要求學校每個上課日升掛國旗、每周舉行一次升國旗儀式和奏唱國歌。本報根據概覽統計，至少60間小學設升旗隊，其中觀塘區有至少7間，元朗區及九龍城區均有至少6間，比去年統計的至少37間，增加62%。中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻表示，該校成立升旗隊多年，目前有10多名小四至小六的同學負責每周升旗。他說學生嫌辛苦，認為制服厚及熱，參加升旗隊的反應比其他制服團隊如童軍遜色。

教育局去年2月推出《國家安全：學校具體措施》指引及國安教育課程框架予中小學參考，不少小學亦有將國民及國安教育活動寫入概覽，包括在教育規劃或關鍵項目發展的欄目列明會加強學生認識國情、培養學生的國家觀念、國民身分認同，以及推行國家安全教育。東華三院高可寧紀念小學、順德聯誼總會李金小學、香港潮陽小學、聖公會柴灣聖米迦勒小學等學校分別列出會舉辦內地考察團、建立內地的姊妹學校及參加教育局推出的「同根同心」內地交流計劃。另外，亦有學校舉行中國傳統文化活動，如中樂、詠春、水墨畫，及設中華國粹班等培養學生對中國文化的興趣（見表）。

議員：反映學校重視尊重

活動雖增多質素待提升

教育界立法會議員朱國強認為按現時升旗的要求，更多學校成立升旗隊屬正常現象，部分學校更設制服及步操，反映學校對升旗的重視及尊重。上月教育局發信強烈建議學校參閱「國民教育活動規劃年曆」在新學年安排校本國民教育學習活動，列出18項指定日期或月份的活動，朱國強表示雖然學校舉辦的國民教育學習活動數量有增加，但質素有待提升。他表示學校舉辦活動不等於能影響學生的態度及價值觀，需視乎教師的專業及教育的設計。