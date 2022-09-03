一成小學小一減班 教界盼灣區填補 計及加班淨減46班 議員料因移民封關人口老化

小學概覽：屯門減最多 7區「有減無加」

《2022小學概覽》昨日出版，本報對比各學校在2021/22學年與2022/23學年（以教育局批准班級數目為準）的班級結構，按全港約534間小學計算，約11%小學需減班，共有63間學校小一減一至三班不等，有5間學校大減兩班，包括東區的佛教中華康山學校及筲箕灣官立小學，而唯一需減3班的是大埔新界婦孺福利會基督教銘恩小學，屬「有時限小學」，即學校營運時間本身是有限期。

全港18區中，屯門區學校減班數目最多，9間小學各減一班，東區有6校共減8班，黃大仙則有6間學校共減7班；至於近日有意申請轉為男女校的東區慈幼學校，亦由兩班減少至一班。而離島、南區、沙田、荃灣、油尖旺、東區及中西區，更屬「有減無加」地區，該些地區並無學校獲加班，只有減班，其餘地區有18間學校共加開24班。

另外，包含村校在內，有37間小學新學年只能開設一班小一，但有部分非村校學校連續兩年僅得一班小一，包括東區的基督教香港信義會信愛學校及救世軍中原慈善基金學校，黃大仙孔教學院大成小學更連續三年僅開得一班。

立法會教育界議員朱國強認為，縮班潮受三大主要因素影響，包括移民潮、人口老化問題，以及長久未能通關影響新來港兒童到港升學。他表示，減班屬意料之內，但情况令人擔心，憂有殺校危機，並打擊教師士氣。他表示，政府長遠需吸納大灣區學生及處理人口老化問題。

小學校長料月中「點人頭」 縮班更嚴重

新界校長會副主席、上水鳳溪第一小學校長朱偉林表示，學界縮班問題嚴重，部分人或於暑假期間離港，故預計9月中教育局「點人頭」後，縮班情况或更嚴重，「37間（只開1班學校）會唔會有一間連一班都開唔到呢」。他又說學界處於冰封期，「一兩年都唔樂觀」，建議當局降低開班門檻至21人。

教育局：現24人可開兩班 再放寬不利學習

教育局回覆查詢表示，本學年實際開辦小一班數需待9月中點算學生人數後才能確定，本學年公營小學小一取錄最少24人便可開辦兩班，平均每班僅12人，形容開班準則十分寬鬆，若再放寬開班人數準則，將不利建立有效的學習群體以實行互動和協作學習，影響教學質素，更有違慎用公帑原則。教育局參考政府統計處2020年9月發表以2019年為基期的人口推算，2023年居於香港6歲學齡人口年中推算數字約57,300，較2022年減少約1,200人。

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